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Общество

Более трех тысяч человек призовут на срочную военную службу в Кыргызстане

На срочную военную службу в Кыргызстане этой осенью планируют призвать более трех тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник главного управления местных органов военного управления Госкомитета по делам обороны Сыргак Бодобаев.

По его словам, на общественно-полезные работы ГКДО намерен призвать более семи тысяч человек.

«Молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, прошли первичную постановку на учет. Военные комиссариаты изучили биографии граждан, подлежащих призыву на военную и альтернативную службы по месту жительства. В сборных пунктах провожают призывников. Молодые люди пройдут срочную службу в восковых частях Генштаба, ГКДО, Погранслужбы, ГКНБ и департаменте охраны и конвоирования ГСИН», — сказал Сыргак Бодобаев.
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