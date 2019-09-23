Кыргызский фильм «Жамгырдан кийин» («После дождя») выйдет в прокат в кинотеатрах Бишкека и Оша с 26 сентября. Об этом сообщили создатели ленты.

Автор сценария американка Юджиния Чанг с командой молодых кинопроизводителей из Кыргызстана сняла художественный фильм, основанный на реальных историях.

Фильм затрагивает социальные вопросы страны и призван побудить людей начать их решать.

Как сообщается, 50 процентов от вырученных средств от проката в Бишкеке используют для бесплатного показа фильма в отдаленных селах Кыргызстана.

«Работа над сценарием заняла год. В итоге каждый герой фильма имеет реальные прототипы в жизни и каждая линия сюжет взята из чьей-то истории», — отметили авторы.

Для режиссера Чингиза Нарынова «Жамгырдан кийин» стал первым полнометражным фильмом.

Проект снят на собранные благодаря краундфандингу деньги.