НИК-2019. В Таласе состоялась церемония закрытия игр кочевников

Сегодня в историко-культурном комплексе «Манас-Ордо» в Таласской области прошла церемония закрытия Национальных игр кочевников (НИК-2019).
В мероприятии принял участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Он поздравил участников НИК-2019 и всех кыргызстанцев «с успешным началом столь знаменательного события, которое будет продолжено по всей стране».
Он отметил, что ВИК ожидает большое будущее, и весьма примечательно, что впредь они будут проводиться в разных странах.
«Многие из вас высказывались за то, чтобы Всемирные игры кочевников всегда проводились на территории Кыргызстана. И мы, конечно же, учли это обстоятельство. Поэтому было принято решение впредь проводить республиканские игры кочевников в каждом регионе страны», — добавил Сооронбай Жээнбеков.
Сегодняшний праздник — день проявления не только физической силы, ловкости и смелости, воспетых в эпосе «Манас», но и праздник таланта, умения, способностей, торжество национальной культуры.Сооронбай Жээнбеков
На игры прибыли сотни талантливых участников из семи областей страны.
Президент отметил, что сегодня наши спортсмены показывают отличные результаты на международных турнирах по различным видам спорта.