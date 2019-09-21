21:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

НИК-2019. В Таласе состоялась церемония закрытия игр кочевников

Фото пресс-службы президента

Сегодня в историко-культурном комплексе «Манас-Ордо» в Таласской области прошла церемония закрытия Национальных игр кочевников (НИК-2019).

В мероприятии принял участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он поздравил участников НИК-2019 и всех кыргызстанцев «с успешным началом столь знаменательного события, которое будет продолжено по всей стране».

Читайте по теме
НИК-2019. Команда Таласской области выиграла турнир по кыргыз курошу
«Третьи Всемирные игры кочевников, состоявшиеся в прошлом году на берегу озера Иссык-Куль, вызвали международный резонанс. Мировая общественность оценила их как огромный вклад кыргызского народа в развитие всеобщей человеческой цивилизации. Четвертые Всемирные игры кочевников будут проведены в следующем году в Турции. Мы желаем братскому народу Турции, уважаемому Реджепу Тайыпу Эрдогану успешного проведения Игр», — сказал глава государства, выступая на торжественном закрытии игр.

Он отметил, что ВИК ожидает большое будущее, и весьма примечательно, что впредь они будут проводиться в разных странах.

«Многие из вас высказывались за то, чтобы Всемирные игры кочевников всегда проводились на территории Кыргызстана. И мы, конечно же, учли это обстоятельство. Поэтому было принято решение впредь проводить республиканские игры кочевников в каждом регионе страны», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

Сегодняшний праздник — день проявления не только физической силы, ловкости и смелости, воспетых в эпосе «Манас», но и праздник таланта, умения, способностей, торжество национальной культуры.

Сооронбай Жээнбеков

На игры прибыли сотни талантливых участников из семи областей страны.

Президент отметил, что сегодня наши спортсмены показывают отличные результаты на международных турнирах по различным видам спорта.

Читайте по теме
Десять фактов о чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой
«Вчера вечером в Нур-Султане наша спортсменка Айсулуу Тыныбекова завоевала впервые в истории Кыргызстана золотую медаль на чемпионате мира по женской борьбе. Флаг Кыргызстана еще раз гордо развевался на мировой арене. Всех вас поздравляю с этой победой, подарившей чувство гордости всему Кыргызстану!» — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
«Центр-2019». Владимир Путин разломил хлеб и отдал Сооронбаю Жээнбекову
Как проходит встреча президентов Кыргызстана и России. Фоторепортаж
«Центр-2019». Владимир Путин отметил важность участия военных Кыргызстана
«Центр-2019». Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Владимира Путина за приглашение
Власти Таласа назвали фейком информацию о сборе денег на игры кочевников
С бюджетников в Таласской области собирают деньги на игры кочевников
Сооронбай Жээнбеков вылетел в Оренбург: будет наблюдать за учениями военных
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин встретятся в Оренбургской области
Чиновники рассказали Сооронбаю Жээнбекову, как проводят воду в регионы страны
Сооронбай Жээнбеков: Нужно повышать значимость кыргызского языка
Популярные новости
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Конфликт на&nbsp;границе. В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;акцию протеста, участников задержали Конфликт на границе. В Бишкеке вышли на акцию протеста, участников задержали
Конфликт на&nbsp;границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы Конфликт на границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело субботник во&nbsp;Всемирный день чистоты ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»