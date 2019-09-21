НИК-2019. В Таласе состоялась церемония закрытия игр кочевников

Сегодня в историко-культурном комплексе «Манас-Ордо» в Таласской области прошла церемония закрытия Национальных игр кочевников (НИК-2019).

В мероприятии принял участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он поздравил участников НИК-2019 и всех кыргызстанцев «с успешным началом столь знаменательного события, которое будет продолжено по всей стране».

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«Третьи Всемирные игры кочевников, состоявшиеся в прошлом году на берегу озера Иссык-Куль, вызвали международный резонанс. Мировая общественность оценила их как огромный вклад кыргызского народа в развитие всеобщей человеческой цивилизации. Четвертые Всемирные игры кочевников будут проведены в следующем году в Турции. Мы желаем братскому народу Турции, уважаемому Реджепу Тайыпу Эрдогану успешного проведения Игр», — сказал глава государства, выступая на торжественном закрытии игр.

Он отметил, что ВИК ожидает большое будущее, и весьма примечательно, что впредь они будут проводиться в разных странах.

«Многие из вас высказывались за то, чтобы Всемирные игры кочевников всегда проводились на территории Кыргызстана. И мы, конечно же, учли это обстоятельство. Поэтому было принято решение впредь проводить республиканские игры кочевников в каждом регионе страны», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

Сегодняшний праздник — день проявления не только физической силы, ловкости и смелости, воспетых в эпосе «Манас», но и праздник таланта, умения, способностей, торжество национальной культуры. Сооронбай Жээнбеков

На игры прибыли сотни талантливых участников из семи областей страны.

Президент отметил, что сегодня наши спортсмены показывают отличные результаты на международных турнирах по различным видам спорта.

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«Вчера вечером в Нур-Султане наша спортсменка Айсулуу Тыныбекова завоевала впервые в истории Кыргызстана золотую медаль на чемпионате мира по женской борьбе. Флаг Кыргызстана еще раз гордо развевался на мировой арене. Всех вас поздравляю с этой победой, подарившей чувство гордости всему Кыргызстану!» — сказал Сооронбай Жээнбеков.