«Центр-2019». Как военные стран СНГ уничтожали террористов

Лидеры террористических организаций объединились для того, чтобы свергнуть правительства нескольких стран. Бандформирования намереваются расширить границы будущего халифата.

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Сначала около 100 тысяч боевиков напали на Герастан, а через девять дней захватили населенные пункты в Горностане, Республике Каракол и Арале. Террористы ведут боевые действия в крупных городах, на железнодорожных станциях и перевалах. Военно-политическая обстановка в Центральноазиатском регионе обостряется.

По такому сценарию прошли сегодня командно-тактические учения «Центр-2019» в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области. Это была завершающая фаза мероприятия.

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Накануне в Оренбургской области на полигоне Донгуз за активной фазой учений наблюдали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и лидер России Владимир Путин.

Команды из Таджикистана, Кыргызстана, России и Казахстана разыграли настоящие военные действия по уничтожению террористической группировки.

На полигоне «Эдельвейс» на Иссык-Куле объединенная группировка войск четырех стран отразила наступление условного врага.

По сигналу сначала самолет-штурмовик Су-25СМ, а затем беспилотный летательный аппарат с воздуха проводят разведку в заданном районе.

По полученным данным, колонны боевиков отправляются в урочище Тогуз-Булак. Командующий объединенной группировкой войск принимает решение открыть огонь по противнику. По отрядам террористов с воздуха ударяют с вертолетов МИ-8 МТВ, а на земле в бою задействуют гаубицы МСТА-Б.

Противник ведет огонь из минометов и стрелкового оружия. Встретив сопротивление, террористы пытаются обойти позиции боевого охранения. В условном бою от объединенной группировки войск участвуют бронетранспортеры и автомобили «Урал», на которых установлены пулеметы.

Спустя некоторое время военные решают нанести поражающий удар радиоактивной батареей.

После ожесточенного боя по сигналу «Штурм» БТР и машина «Урал» уничтожают оставшихся террористов.

В небе появляются вертолеты МИ-8 МТВ, они проводят окончательную разведку. С воздуха докладывают: боевики уничтожены, их сподвижники сбежали. Только после этого руководитель группы подает сигнал о прекращении огня.

Начальник Генерального штаба Кыргызстана Райимберди Дуйшембиев отметил, что на сегодняшний день масштабы распространения международного терроризма и радикального экстремизма растут. Во время учений «Центр-2019» военные продемонстрировали слаженные действия при уничтожении условного противника.

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«Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы обучить объединенные войска вести военные действия в современных условиях. Кроме того, учения необходимы для повышения слаженности оперативного взаимодействия органов военного управления», — сказал Райимбери Дуйшембиев.

По словам командующего Сухопутными войсками Алмаза Карасартова, подобные учения помогают найти эффективные выходы решения проблемы с международным терроризмом. Он отметил, что мероприятие позволяет проверить орган управления и войсковые части на уровень оперативной и боевой готовности.