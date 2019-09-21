«Центр-2019». Как военные стран СНГ уничтожали террористов

Лидеры террористических организаций объединились для того, чтобы свергнуть правительства нескольких стран. Бандформирования намереваются расширить границы будущего халифата.
Сначала около 100 тысяч боевиков напали на Герастан, а через девять дней захватили населенные пункты в Горностане, Республике Каракол и Арале. Террористы ведут боевые действия в крупных городах, на железнодорожных станциях и перевалах. Военно-политическая обстановка в Центральноазиатском регионе обостряется.
По такому сценарию прошли сегодня командно-тактические учения «Центр-2019» в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области. Это была завершающая фаза мероприятия.
наблюдали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и лидер России Владимир Путин.
Команды из Таджикистана, Кыргызстана, России и Казахстана разыграли настоящие военные действия по уничтожению террористической группировки.
По сигналу сначала самолет-штурмовик Су-25СМ, а затем беспилотный летательный аппарат с воздуха проводят разведку в заданном районе.
По полученным данным, колонны боевиков отправляются в урочище Тогуз-Булак. Командующий объединенной группировкой войск принимает решение открыть огонь по противнику. По отрядам террористов с воздуха ударяют с вертолетов МИ-8 МТВ, а на земле в бою задействуют гаубицы МСТА-Б.
Спустя некоторое время военные решают нанести поражающий удар радиоактивной батареей.
После ожесточенного боя по сигналу «Штурм» БТР и машина «Урал» уничтожают оставшихся террористов.
В небе появляются вертолеты МИ-8 МТВ, они проводят окончательную разведку. С воздуха докладывают: боевики уничтожены, их сподвижники сбежали. Только после этого руководитель группы подает сигнал о прекращении огня.
«Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы обучить объединенные войска вести военные действия в современных условиях. Кроме того, учения необходимы для повышения слаженности оперативного взаимодействия органов военного управления», — сказал Райимбери Дуйшембиев.
По словам командующего Сухопутными войсками Алмаза Карасартова, подобные учения помогают найти эффективные выходы решения проблемы с международным терроризмом. Он отметил, что мероприятие позволяет проверить орган управления и войсковые части на уровень оперативной и боевой готовности.