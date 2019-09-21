Всемирный день чистоты. Как госорганы и горожане наводили порядок в Бишкеке

Всемирный день чистоты кыргызстанцы решили отметить массовым субботником. На уборку улиц, парков, скверов вышли работники государственных и муниципальных служб, частных фирм и компаний, а также горожане.
Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев вместе с супругой и сыновьями посадил дерево в новом парке «Ынтымак».
Сотрудники мэрии Бишкека привели в порядок территорию Парка здоровья. А работники муниципальных администраций, подразделений и служб убирали мусор на улицах Чапаева, Садырбаева (Баха), между Гагарина и Льва Толстого, Малдыбаева, Турусбекова и других.
Не остались в стороне и милиционеры. Сотрудники ГУВД Бишкека убрали прилегающую к управлению территорию.
В ГУОБДД МВД к наведению чистоты присоединились ветераны управления.
«Проведение субботника стало доброй традицией. Именно благодаря массовому выходу на уборку территории в ГУОБДД порядок. Такие мероприятия объединяют коллектив, а ветераны, пользуясь случаем, рассказывают молодым сотрудникам, как они работали в свое время, какие у них были трудности и успехи», — цитирует замначальника ведомства Нура Сатыбалдиева пресс-служба управления.
Милиционеры Чуйского ГУВД убрали возле административного здания, а также территорию Мемориальной доски памяти погибших сотрудников милиции области.
«Состояние мемориальных объектов, которые в течение года являются местом проведения патриотических мероприятий, находится под постоянным контролем ОВД Чуйской области», — отметили в ГУВД области.
Сотрудники МЧС очистили от мусора русла реки Ала-Арчи в Бишкеке. В Оше и других подразделениях навели порядок прилегающие территории к зданиям.
Руководство и сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства убрали от мусора лесопосадку в районе АУЦА. Ее общая территория — более 10 гектаров.
«Всего вывезено более 5 тонн мусора и твердо-бытовых отходов», — отметили в ГАОССиЛХ.
Сотрудники центрального аппарата Министерства юстиции убрались на бульваре Молодой Гвардии — от улицы Сыдыкова до улицы Токтогула.
Сотрудники аппарата президента и правительства провели субботник на территории парка «Молодежный».