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Общество

Всемирный день чистоты. Как госорганы и горожане наводили порядок в Бишкеке

Всемирный день чистоты кыргызстанцы решили отметить массовым субботником. На уборку улиц, парков, скверов вышли работники государственных и муниципальных служб, частных фирм и компаний, а также горожане.

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев вместе с супругой и сыновьями посадил дерево в новом парке «Ынтымак».

24.kg
Фото 24.kg. Премьер-министр посадил дерево в новом парке

Сотрудники мэрии Бишкека привели в порядок территорию Парка здоровья. А работники муниципальных администраций, подразделений и служб убирали мусор на улицах Чапаева, Садырбаева (Баха), между Гагарина и Льва Толстого, Малдыбаева, Турусбекова и других.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями убирала в районе БЧК — между улицами Карманджан Датки (бывшая Алматинская) и Буденного. В ведомстве отметили, что место проведения субботника определено организаторами мероприятия — общественным фондом «Эко Деми».

Не остались в стороне и милиционеры. Сотрудники ГУВД Бишкека убрали прилегающую к управлению территорию.

В ГУОБДД МВД к наведению чистоты присоединились ветераны управления.

«Проведение субботника стало доброй традицией. Именно благодаря массовому выходу на уборку территории в ГУОБДД порядок. Такие мероприятия объединяют коллектив, а ветераны, пользуясь случаем, рассказывают молодым сотрудникам, как они работали в свое время, какие у них были трудности и успехи», — цитирует замначальника ведомства Нура Сатыбалдиева пресс-служба управления.

Милиционеры Чуйского ГУВД убрали возле административного здания, а также территорию Мемориальной доски памяти погибших сотрудников милиции области.

«Состояние мемориальных объектов, которые в течение года являются местом проведения патриотических мероприятий, находится под постоянным контролем ОВД Чуйской области», — отметили в ГУВД области.

Личный состав Государственной таможенной службы убирал участок на улице Токомбаева.

Государственный комитет по делам обороны КР провел субботник в парке имени Гейдара Алиева.

Сотрудники МЧС очистили от мусора русла реки Ала-Арчи в Бишкеке. В Оше и других подразделениях навели порядок прилегающие территории к зданиям.

Руководство и сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства убрали от мусора лесопосадку в районе АУЦА. Ее общая территория — более 10 гектаров.

«Всего вывезено более 5 тонн мусора и твердо-бытовых отходов», — отметили в ГАОССиЛХ.

Сотрудники центрального аппарата Министерства юстиции убрались на бульваре Молодой Гвардии от улицы Сыдыкова до улицы Токтогула.

Сотрудники аппарата президента и правительства провели субботник на территории парка «Молодежный».

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