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Общество

Минздрав создаст электронный реестр больных с психическими расстройствами

Министерство здравоохранения планирует создать электронный реестр больных с психическими и наркологическими расстройствами и подключить его к системе «Тундук». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на услуги по разработке соответствующего программного обеспечения ведомство планирует потратить 6 миллионов 130 тысяч сомов.

Как отмечается в техзадании, Кыргызская Республика планирует провести модернизацию сектора здравоохранения при помощи широкомасштабного внедрения информационных технологий.

Участник должен иметь опыт в разработке аналогичных программ не менее одного договора на сумму своей конкурсной заявки.
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