«Спасибо, Айсулуу». Как соцсети отреагировали на победу

Айсулуу Тыныбекова впервые в истории кыргызской борьбы стала чемпионкой мира. Ее победа обрадовала кыргызстанцев. Они активно поздравляли победительницу в социальных сетях и благодарили за победу. 24.kg собрало реакцию пользователей Facebook и Twitter.
Большинство пользователей соцсетей выражали слова поддержки и восхищения спортсменкой и благодарили тренеров.
Некоторые пользователи надеются, что девушка продолжит радовать кыргызстанцев своими победами в других соревнованиях, в том числе на Олимпиаде-2020.
Отдельные пользователи вновь вспомнили ставшие уже традиционными шутки о «поломанных ушах» и про «двух мужиков», которые в соцсетях публикуют при каждой победе Айсулуу Тыныбековой и Валентины Шевченко, которая недавно также защитила титул чемпионки UFC.
Победа Айсулуу Тыныбековой также стала поводом вновь вспомнить об ущемлении прав женщин в Кыргызстане и жертвах насилия.
Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова родилась в 1992 году в Майлуу-Суу. Она одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений.
Напомним, ЧМ продолжается в Нур-Султане (Казахстан). Айсулуу Тыныбекова выступала в весовой категории 62 килограмма. Накануне она выиграла у представительниц Мексики, Японии, Украины и Северной Кореи и завоевала лицензию на Олимпиаду-2020. Сегодня в финале Айсулуу поборола болгарку Тайбе Мустафу Юсеин.