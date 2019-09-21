«Спасибо, Айсулуу». Как соцсети отреагировали на победу

Айсулуу Тыныбекова впервые в истории кыргызской борьбы стала чемпионкой мира. Ее победа обрадовала кыргызстанцев. Они активно поздравляли победительницу в социальных сетях и благодарили за победу. 24.kg собрало реакцию пользователей Facebook и Twitter.

Большинство пользователей соцсетей выражали слова поддержки и восхищения спортсменкой и благодарили тренеров.

Некоторые пользователи надеются, что девушка продолжит радовать кыргызстанцев своими победами в других соревнованиях, в том числе на Олимпиаде-2020.

Рад, что Айсулуу осталась у нас и выступает за Кыргызстан.



Мало кто знает, но она не первая из Кырыгзстана кто достиг таких высоких результатов.



В свое время Жылдыз Эшимова выиграла золото ЧА среди юниоров, а потом выиграла Ярыгынский турнир, но уже выступая за Казахстан — Джек (@10potroshitel) 20 сентября 2019 г.

Она ещё и олимпийское золото возьмёт https://t.co/FhKHUKmaZm — Mahinur (@_Niyazova) September 20, 2019

Отдельные пользователи вновь вспомнили ставшие уже традиционными шутки о «поломанных ушах» и про «двух мужиков», которые в соцсетях публикуют при каждой победе Айсулуу Тыныбековой и Валентины Шевченко, которая недавно также защитила титул чемпионки UFC.

Из @facebook: «В нашей стране два мужика: Айсулуу и Валентина.» — Kadyr Toktogulov (@KadyrToktogulov) 20 сентября 2019 г.

Победа Айсулуу Тыныбековой также стала поводом вновь вспомнить об ущемлении прав женщин в Кыргызстане и жертвах насилия.

Может быть золото Айсулуу на мировом чемпионате поменяет мнение мужчин в Саруу о наших женщинах? Они написали письмо, что не хотят и не готовы уступить место в сельском совете женщинам по квоте — Venera Djumataeva (@VeneraSagyn) 20 сентября 2019 г.

Кыргызстан состоит из таких девушек как Айсулуу, Валентина, Зере... а также из Бурулай, и сотни украденных, изнасилованных, избитых и ущемлённых девушек. — Meerim Nurlanbekova (@mee__rim) September 21, 2019

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова родилась в 1992 году в Майлуу-Суу. Она одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений.

Напомним, ЧМ продолжается в Нур-Султане (Казахстан). Айсулуу Тыныбекова выступала в весовой категории 62 килограмма. Накануне она выиграла у представительниц Мексики, Японии, Украины и Северной Кореи и завоевала лицензию на Олимпиаду-2020. Сегодня в финале Айсулуу поборола болгарку Тайбе Мустафу Юсеин.