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Общество

Драка возле супермаркета. Подозреваемых этапировали из больницы в СИЗО

Жаныбека Бапышова и Калысбека Сейитбекова этапировали из больницы ИК № 47 обратно в СИЗО-1. Они подозреваются в покушении на убийство. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что жестоко избитых заключенных вернули в СИЗО вчера вечером. У обоих переломы рук.

В ГСИН информацию об этапировании подозреваемых подтвердили. В ведомстве утверждают, что у Жаныбека Бапышова и Калысбека Сейитбекова врачи не нашли серьезных травм.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, но отпустили их под домашний арест. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.
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