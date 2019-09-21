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Общество

Налоговики работают через систему «Тундук». Это упрощает жизнь населению

Налоговая служба предоставляет госуслуги через систему «Тундук». Это позволяет исключить дублирование при предоставлении информации на запросы граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Сообщается, что на сегодня Налоговая служба в системе электронного взаимодействия обменивается информацией с 18 госорганами и ведомствами. Это Госкомитет информационных технологий и связи, ГП «Центр электронного взаимодействия», Таможенная служба, Минтруда и социального развития, Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля, департамент госзакупок, ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли», Центральное казначейство Минфина, Фонд госматрезервов, Финразведка, ГРС, Нацстатком, Минэкономики, Госслужба интеллектуальной собственности и инновации, Госфиннадзор, департамент карантина растений, Госагентство антимонопольного регулирования, Свердловская районная администрация.

«В каталоге «Тундук» размещена широкая база данных, разработанная ГНС. Ею могут пользоваться другие госорганы при оказании услуг гражданам. Там есть данные об ИНН, о ведении предпринимательской деятельности, подоходном налоге и наличии задолженности налогоплательщиков, фактически уплаченных налогах юридическими лицами, количестве налогоплательщиков, о поступлении налогов и платежей, количестве выданных патентов, о регистрации юридического лица, также имеется сервис проверки наличия активных патентов», — заключили в ГНС.
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