10:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Дубовом парке может появиться арка. Мэрия предлагает выбрать эскиз

В парке имени Айтматова может появиться входная арка. Мэрия Бишкека предлагает горожанам выбрать лучший эскиз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. 

Читайте по теме
Реорганизация парка Чингиза Айтматова. В Бишкеке определили победителя конкурса
По ее данным, в июле определили победителя конкурса среди архитекторов и урбанистов на лучший проект по реорганизации парка с установкой памятника Чингизу Айтматову. В нем приняли участие 11 творческих коллективов. Первое место заняла работа скульптора Азамата Абдраимова, второе — Эмиля Турдалиева и третье — Тамила Мамытова.

На заседании градостроительного совета определено и одобрено размещение входной группы (арки). Однако победитель конкурса не доработал проект. Мэр Азиз Суракматов поручил вынести на общественное обсуждение работы специалистов Бишкекглавархитектуры и частных проектировщиков.

За наилучший эскиз можно проголосовать на официальных страницах столичного муниципалитета в Facebook и Twitter.  

Парк имени Айтматова, в народе известный как Дубовый парк, является старейшим столицы. В 1984 году здесь открылся музей скульптур под открытым небом, там расположены 90 самых различных и интересных композиций из известняка и доломита. Имя великого писателя Чингиза Айтматова присвоено парку указом президента КР в 2008 году. 
Ссылка:
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Реорганизация парка Чингиза Айтматова. В Бишкеке определили победителя конкурса
Мэрия вновь объявила конкурс на реорганизацию парка имени Чингиза Айтматова
Конкурс по реорганизации парка Айтматова не состоялся
В Бишкеке хотят реорганизовать Дубовый парк. В мэрии ждут предложений
Грязные батуты в парках. У чиновников нет рычагов воздействия на владельцев
Праздник детства в Бишкеке. Мэрия предлагает не только веселиться, но и учиться
Сухие деревья в Дубовом парке уберут. Посадят новые
На месте ресторана «Четыре сезона» в Дубовом парке построят новый
В Дубовом парке очистили 90 процентов скульптур
«Агент 024»: В Дубовом парке отмывают скульптуры
Популярные новости
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Конфликт на&nbsp;границе. В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;акцию протеста, участников задержали Конфликт на границе. В Бишкеке вышли на акцию протеста, участников задержали
Конфликт на&nbsp;границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы Конфликт на границе. Таджикистан полностью прекратил строительные работы
Бизнес
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!