В Дубовом парке может появиться арка. Мэрия предлагает выбрать эскиз

В парке имени Айтматова может появиться входная арка. Мэрия Бишкека предлагает горожанам выбрать лучший эскиз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, в июле определили победителя конкурса среди архитекторов и урбанистов на лучший проект по реорганизации парка с установкой памятника Чингизу Айтматову. В нем приняли участие 11 творческих коллективов. Первое место заняла работа скульптора Азамата Абдраимова, второе — Эмиля Турдалиева и третье — Тамила Мамытова.

На заседании градостроительного совета определено и одобрено размещение входной группы (арки). Однако победитель конкурса не доработал проект. Мэр Азиз Суракматов поручил вынести на общественное обсуждение работы специалистов Бишкекглавархитектуры и частных проектировщиков.

За наилучший эскиз можно проголосовать на официальных страницах столичного муниципалитета в Facebook

Парк имени Айтматова, в народе известный как Дубовый парк, является старейшим столицы. В 1984 году здесь открылся музей скульптур под открытым небом, там расположены 90 самых различных и интересных композиций из известняка и доломита. Имя великого писателя Чингиза Айтматова присвоено парку указом президента КР в 2008 году.