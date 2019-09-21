В некоторых районах Бишкека и Оша не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Оша несколько дней не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в столице в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

23-25 сентября — в районе, ограниченном улицами Мичурина, Восточной, Ленина;

24-26 сентября — в районах, ограниченных улицами 7-я, Чон-Арык, Шералиева, Кожомкулова; М.Джалиля, Буденного, Салиевой, Курманджан Датки; а также на улице Салиевой, 182; Курманджан Датки, 111, 113.



24 сентября без голубого топлива останутся жители южной столицы. Газа не будет на улице Салиевой.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.