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Общество

Егерь промышлял браконьерством на Иссык-Куле

По поручению директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Мирслава Аманкулова создана специальная комиссия для проведения служебной проверки по задержанию егеря на Иссык-Куле за незаконный улов рыбы.

Уточняется, что егерь Тюпского участка «Сухой хребет» Алексей Султанбеков и старший егерь Джеты-Огузского и Тюпского районов Жумабай Югазиев до окончания работы комиссии отстранены от занимаемых должностей.

Пресс-служба ГАООСиЛХ отмечает, что по итогам служебной проверки в отношении нарушителей природоохранного законодательства Кыргызстана будут приняты жесткие дисциплинарные меры, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Созданная специальная комиссия из пяти человек уже приступила к своим обязанностям. 
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