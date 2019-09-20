Егерь промышлял браконьерством на Иссык-Куле

По поручению директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Мирслава Аманкулова создана специальная комиссия для проведения служебной проверки по задержанию егеря на Иссык-Куле за незаконный улов рыбы.

Уточняется, что егерь Тюпского участка «Сухой хребет» Алексей Султанбеков и старший егерь Джеты-Огузского и Тюпского районов Жумабай Югазиев до окончания работы комиссии отстранены от занимаемых должностей.

Пресс-служба ГАООСиЛХ отмечает, что по итогам служебной проверки в отношении нарушителей природоохранного законодательства Кыргызстана будут приняты жесткие дисциплинарные меры, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Созданная специальная комиссия из пяти человек уже приступила к своим обязанностям.