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Общество

Кувейт снял запрет на ввоз из Кыргызстана всех видов мяса и мясной продукции

Министерство торговли и промышленности Государства Кувейт приняло решение снять запрет на ввоз из Кыргызстана всех видов мяса и мясной продукции. Таковы итоги работы межправительственной кыргызско-кувейтской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, в ходе заседания комиссии глава Минфина Бактыгуль Жээнбаева предложила наладить экспорт кыргызской сельскохозяйственной продукции в Кувейт (в частности сухофрукты, мед, овощи, фасоль, мясо и мясная продукция), в связи с чем кувейтская сторона направит перечень требований для импорта.

Было также предложено расширить совместное сотрудничество в области органического сельскохозяйственного производства, экотуризма, лечебного туризма, туристического сервиса.
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