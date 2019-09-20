Кувейт снял запрет на ввоз из Кыргызстана всех видов мяса и мясной продукции

Министерство торговли и промышленности Государства Кувейт приняло решение снять запрет на ввоз из Кыргызстана всех видов мяса и мясной продукции. Таковы итоги работы межправительственной кыргызско-кувейтской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, в ходе заседания комиссии глава Минфина Бактыгуль Жээнбаева предложила наладить экспорт кыргызской сельскохозяйственной продукции в Кувейт (в частности сухофрукты, мед, овощи, фасоль, мясо и мясная продукция), в связи с чем кувейтская сторона направит перечень требований для импорта.

Было также предложено расширить совместное сотрудничество в области органического сельскохозяйственного производства, экотуризма, лечебного туризма, туристического сервиса.