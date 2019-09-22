23 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 33, улица Тоголока Молдо, 6, 6а;

9.00-15.00 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Джыгач» (улицы Иссык-Кол, Сон-Кол, Исакеева), «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Чыныбаева, Ак-Жол);

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Ахунбаева, Достоевского, Куланак);

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Чортекова, Жазыйра), отрезки улиц Коенкозова, Кулатова;

10.00-17.00 — отрезки улиц Куюкова, Жылга-Сай, Мамырова, Муромской, Абдылдаева.

2 Чуйская область

Адамединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Восточная, Молодой Гвардии, Сельская, Строительная, Больничная, Школьная, Полевая, Молодежная, Набережная, Новая, Тепличная, Скворцова), Аламедин (новостройка, ГЭС-3, улицы Пролетарская, Суворова, Алма-Атинская, переулок Дальный), Карла Маркса (улицы Куйбышева, Гоголя, Калинина), Пригородное (улицы Широкая, Береговая, Марата, 8 Марта, Тепличная), Байтик (улица Раимбекова), Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Константиновка (улица Первомайская), Луговое (улица Трансформаторная), Кок-Джар (улицы Шабдана Баатыра, Достук, Кокжарская, Конур-Осмон, Егимбаева, Уметалиева, Майрам, Маликова, район панорамы), Торт-Куль (улицы Мадиева, Карагул-Акмат, Матыева, Бишкек, Алымбаева, Нурмамбетова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружба, Горького, Школьная), Романовка (улица Озерная), Сокулук (улицы Фрунзе, Жанылык, Келечек, Белинская, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Калинина, Полярная, Садовая, Новооктябрьская), Мирное (улицы Киргизская, Победы, Октябрьская, Мира), Маловодное (улицы Пролетарская, Украинская, Ленина, Жангазиева, Тоголока Молдо, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный), Джал (улицы Проектируемая, Фрунзе, Школьная, Весенняя, Интернациональная, Гагарина, Сатке, Сельсоветская );

10.00-17.00 — села Чат-Куль (улицы Почтовая, Ленина, Набережная, Первомайская, Украинская), Тюз (улицы Среднее, Шорго, Центральная, Южная, Школьная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Ключевая), Толок (улица Восточная), Беловодское (переулок Советский), Садовое (улицы Ситникова, Советская, Ленина);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Громовой, Суворова);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Чкалова, Чапаева), город Кант (кварталы от улицы Чкалова до улицы Буслаева, от улицы Ленинградской до РТС);

9.00-21.00 — село Дмитриевка (улицы Ленина, Фрунзе, Чапаева, Пиндюрина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Коргон, Кара-Тобо, Искра, Восточное, Сайлык, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Маданият, Он-Бир, Кайырма, Прогресс.

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (микрорайон «Кашка-Суу», улицы Ипподромная, Третьякевича, Масалиева, кошары села Сары-Камыш, село Темировка.

4 Ошская область