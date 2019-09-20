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Общество

21 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Чуйская область

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Новопокровка (улица Новолинейная).

2Иссык-Кульская область

  • 14.00-17.00 — села Жолголот (новостройка), Чельпек, Ташкия, город Каракол (микрорайоны «Кашка-Суу», «Алтын-Казык», улицы Третякеевича, Масалиева, Ипподромная, Жамансариева, Чичерина, Ынтымак);

  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кучукова, Жапарова, Карла Маркса, Токтогула, Абдрахманова, Московская, Гагарина, Туманова, Ташкентская, Коммунистическая, Горького, Кыштобаева, Асаналиева, Алыбакова, Орозова), село Каджи-Сай.

  • 8.00-17.00 — село Григорьевка (частично).
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