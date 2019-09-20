21 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Чуйская область

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улица Новолинейная).

2 Иссык-Кульская область