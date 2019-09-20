21 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
1Чуйская область
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Новопокровка (улица Новолинейная).
2Иссык-Кульская область
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14.00-17.00 — села Жолголот (новостройка), Чельпек, Ташкия, город Каракол (микрорайоны «Кашка-Суу», «Алтын-Казык», улицы Третякеевича, Масалиева, Ипподромная, Жамансариева, Чичерина, Ынтымак);
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9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кучукова, Жапарова, Карла Маркса, Токтогула, Абдрахманова, Московская, Гагарина, Туманова, Ташкентская, Коммунистическая, Горького, Кыштобаева, Асаналиева, Алыбакова, Орозова), село Каджи-Сай.
- 8.00-17.00 — село Григорьевка (частично).