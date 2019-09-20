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Общество

Информацию с телефона Кундуз Жолдубаевой МВД получило по решению суда

Суд разрешил получать информацию из телефона заместителя председателя СДПК Кундуз Жолдубаевой. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что телефон изъят в августе и находится у специалистов. Разрешение на считывание данных получено в Первомайском районном суде.

Ранее зампред СДПК Кундуз Жолдубаева в соцсетях сообщила, что номер ее телефона, изъятого в ходе следственных действий, появился в мессенджере Telegram. Отметим, она проходит свидетелем по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа.

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