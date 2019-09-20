Суд над экс-мэрами. Следствие искажает показания свидетелей, заявил адвокат

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Сегодня допрашивают свидетеля по эпизоду со школой в жилмассиве «Калыс-Ордо» — бывшего учредителя компании-подрядчика «Альто Групп» Жылдызкан Шакирову. Она отметила, что ничего не знает о строительстве учебного заведения, поскольку пришла в компанию уже после того, как проект реализовали.

Обвинение поинтересовалось, была ли у ОсОО лицензия на строительство высотных зданий. Свидетель ответила утвердительно — до пяти этажей.

Жылдызкан Шакирова отметила, что у компании не было опыта строительства больших объектов, поскольку она новичок на рынке.

Адвокат Марат Эшперов уточнил, является ли свидетель по специальности строителем и знает ли, что такое строительство по классическому методу. Получив отрицательный ответ, он заявил, что обвинение искажает показания свидетелей.

«В обвинительном акте приводили ваши слова, что на тот момент у «Альто групп» не было опыта по строительству классическим методом. А в показаниях, которые находятся в материалах дела, говорится, что не было опыта по большим объектам», — сказал он.

Со стороны следствия показания свидетелей в искаженном виде заносятся в обвинительный акт. адвокат Марат Эшперов

Адвокат попросил суд отметить это в материалах.

«Отсутствие опыта строительства больших объектов и отсутствие опыта по строительству классическим методом — это разные вещи», — заявил Марат Эшперов.

Он добавил, что это касается не только показаний Жылдызкан Шакировой.

«В других обвинительных актах показания тоже приводятся в искаженном виде», — заявил он.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи градоначальником, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.