«Узнай свое давление!» В Бишкеке пройдет акция ко Всемирному дню сердца

Акция ко Всемирному дню сердца «Узнай свое давление!» пройдет в Бишкеке 23-30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра укрепления здоровья.

Ее цель — информирование населения о необходимости контроля артериального давления и своевременного лечения в случае его повышения, профилактики и раннего выявления гипертонии.

Пункты по измерению артериального давления организуют в гипермаркетах, торгово-развлекательных центрах, на крупных рынках, в организациях и учреждениях Бишкека. Их можно будет найти по баннерам на кыргызском и русском языках.

Желающие могут измерить артериальное давление и получить консультацию медицинского работника. Будут выдаваться памятки, брошюры о причинах развития артериального давления и советы по его профилактике.

Пункты будут работать с 9.00 до 17.00.