Кыргызча сүйлө. День государственного языка отметили флешмобом

В Кыргызстане 23 сентября отмечается День государственного языка. В честь предстоящего праздника «Кыргызтест» организовал флешмоб.

Сегодня желающие могут проверить уровень знания кыргызского языка. С утра и до 17.00 в «Бишкек Парке» проходит бесплатный экзамен по госязыку.

Корреспондент 24.kg решила проверить знания.

Тест состоит из нескольких разделов: лексика, грамматика, аудирование, чтение, письмо и устная речь.

В специальной программе теста несколько этапов, каждый из них имеет свою сложность. Экзаменуемый выбирает уровень сложности на свое усмотрение. На прохождение каждого из них дается до 10 минут.

Читайте по теме Сооронбай Жээнбеков: Нужно повышать значимость кыргызского языка

Поскольку выросла в русскоговорящей семье, училась в школе и университете на официальном языке, выбрала средний уровень тестирования.

Казалось бы, разговаривать на бытовом кыргызском совсем не сложно, но то ли от волнения, то ли от растерянности все нужные слова из головы вылетели.

Ответить на вопросы, как тебя зовут, где родился и где живешь, оказалось просто. Куда сложнее объяснить, что ты знаешь о родном городе и его жителях. Сформулировать предложения на кыргызском без грамматических ошибок — на это требуется время. «Кыргызтест» оценил знания устной речи на 60 баллов — минимальная оценка.

Написать сочинение на кыргызском языке на темы «Каждая профессия важна» и «Что такое дружба» — второй этап теста. Мыслить на кыргызском мозг категорически отказывался. Приходилось сначала формулировать предложение на русском, а затем переводить на государственный. Здесь по итогам тоже получилось набрать минимум — 60 баллов.

Читайте по теме Кыргызский как преимущество. Тестирование прошли более 5 тысяч школьников

С грамматикой немного проще, поскольку элементарные правила есть в любом языке. И знания со школы сохранились. Всего пара ошибок, но результат уже лучше, чем в предыдущих этапах теста, — 80 баллов.

Зато со слухом, как выяснилось, проблем совсем нет. Аудиотест сдан на отлично — 100 баллов.

В целом результат неплохой, отметили организаторы.

«На расширенный тест по кыргызскому языку дается 2 часа 50 минут. Но сегодня мы организовали флешмоб, где можно пройти мини-экзамен. Это нужно, чтобы люди знали, к чему готовиться», — уточнила директор «Кыргызтеста» Батма Топоева-Ставинская.

За 3 часа флешмоба мини-тест прошли больше 60 человек. Организаторы ожидают, что до конца дня желающих проверить свои знания будет больше.