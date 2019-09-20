15:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызча сүйлө. День государственного языка отметили флешмобом

В Кыргызстане 23 сентября отмечается День государственного языка. В честь предстоящего праздника «Кыргызтест» организовал флешмоб.

Сегодня желающие могут проверить уровень знания кыргызского языка. С утра и до 17.00 в «Бишкек Парке» проходит бесплатный экзамен по госязыку.

Корреспондент 24.kg решила проверить знания.

Тест состоит из нескольких разделов: лексика, грамматика, аудирование, чтение, письмо и устная речь.

В специальной программе теста несколько этапов, каждый из них имеет свою сложность. Экзаменуемый выбирает уровень сложности на свое усмотрение. На прохождение каждого из них дается до 10 минут.

Читайте по теме
Сооронбай Жээнбеков: Нужно повышать значимость кыргызского языка

Поскольку выросла в русскоговорящей семье, училась в школе и университете на официальном языке, выбрала средний уровень тестирования.

Казалось бы, разговаривать на бытовом кыргызском совсем не сложно, но то ли от волнения, то ли от растерянности все нужные слова из головы вылетели.

Ответить на вопросы, как тебя зовут, где родился и где живешь, оказалось просто. Куда сложнее объяснить, что ты знаешь о родном городе и его жителях. Сформулировать предложения на кыргызском без грамматических ошибок — на это требуется время. «Кыргызтест» оценил знания устной речи на 60 баллов — минимальная оценка.

Написать сочинение на кыргызском языке на темы «Каждая профессия важна» и «Что такое дружба» — второй этап теста. Мыслить на кыргызском мозг категорически отказывался. Приходилось сначала формулировать предложение на русском, а затем переводить на государственный. Здесь по итогам тоже получилось набрать минимум — 60 баллов.

Читайте по теме
Кыргызский как преимущество. Тестирование прошли более 5 тысяч школьников
С грамматикой немного проще, поскольку элементарные правила есть в любом языке. И знания со школы сохранились. Всего пара ошибок, но результат уже лучше, чем в предыдущих этапах теста, — 80 баллов.

Зато со слухом, как выяснилось, проблем совсем нет. Аудиотест сдан на отлично — 100 баллов.

В целом результат неплохой, отметили организаторы.

«На расширенный тест по кыргызскому языку дается 2 часа 50 минут. Но сегодня мы организовали флешмоб, где можно пройти мини-экзамен. Это нужно, чтобы люди знали, к чему готовиться», — уточнила директор «Кыргызтеста» Батма Топоева-Ставинская.

За 3 часа флешмоба мини-тест прошли больше 60 человек. Организаторы ожидают, что до конца дня желающих проверить свои знания будет больше.
Ссылка:
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский как преимущество. Тестирование прошли более 5 тысяч школьников
Как в Кыргызстане отметят в 2019 году День государственного языка
Приложение для изучения кыргызского. Минимум слов и странный интерфейс
Нацкомиссия по госязыку разработала мобильное приложение для малышей
Кыргызский как преимущество. Минобразования уверено, что ученики готовы к тесту
Кыргызский язык онлайн. Минобразования разместило в интернете новые курсы
Наличие сертификата Кыргызтеста станет преимуществом при поступлении в вузы
Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в интернете
Как «киргизу» стать «кыргызом»
Мэру Бишкека рекомендовали сдать экзамен по госязыку через «Кыргызтест»
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к&nbsp;мероприятию не&nbsp;готов Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к мероприятию не готов
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Бизнес
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!