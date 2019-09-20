В Бишкеке пройдет полумарафон. На каких улицах ограничат движение

В Бишкеке 22 сентября пройдет международный полумарафон. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, заявки подали 1 тысяча 470 спортсменов из 17 стран. Для марафонцев предусмотрены три дистанции: 3, 10 и 21 километр, а также скандинавская ходьба.

Забег начнется в 9.00 у ФОК «Газпром — детям» по адресу жилмассив «Арча-Бешик», улица Шербет, 46/1, в сторону улицы 7 Апреля.

На время проведения марафона с 8.30 до 12.30 будет ограничено автомобильное движение по Южной магистрали от улицы Чортекова до улицы 7 Апреля. Для проезда будет открыта только одна полоса. В западном направлении организуют двухстороннее движение.

Мэрия Бишкека просит отнестись автовладельцев с пониманием и заранее продумать свой маршрут.