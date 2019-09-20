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Общество

Повышение тарифа на холодную воду. Депутаты требуют общественных слушаний

В городском кенеше потребовали от Бишкекводоканала провести общественные слушания по вопросу увеличения тарифов. Об этом 24.kg сообщил депутат БГК Канатбек Музуралиев.

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По его словам, проект постановления об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в столице рассмотрели на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям БГК.

«Возникло много вопросов. Например, кто вошел в категорию «прочие потребители». Мы попросили также предоставить точное количество саун, бань. Кроме того, мы считаем, что вопросы повышения тарифов необходимо обсуждать в широком составе: с депутатами, горожанами, представителями мэрии, антимонопольного агентства, общественных организаций. Только потом принимать решение», — отметил Канатбек Музуралиев.

Напомним, что муниципалитет разработал проект постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в столице. Свое предложение мэрия обосновывает возросшими убытками Бишкекводоканала и ростом стоимости затрат.
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