Повышение тарифа на холодную воду. Депутаты требуют общественных слушаний

В городском кенеше потребовали от Бишкекводоканала провести общественные слушания по вопросу увеличения тарифов. Об этом 24.kg сообщил депутат БГК Канатбек Музуралиев.
«Возникло много вопросов. Например, кто вошел в категорию «прочие потребители». Мы попросили также предоставить точное количество саун, бань. Кроме того, мы считаем, что вопросы повышения тарифов необходимо обсуждать в широком составе: с депутатами, горожанами, представителями мэрии, антимонопольного агентства, общественных организаций. Только потом принимать решение», — отметил Канатбек Музуралиев.
Напомним, что муниципалитет разработал проект постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в столице. Свое предложение мэрия обосновывает возросшими убытками Бишкекводоканала и ростом стоимости затрат.