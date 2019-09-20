Милиция задержала мужчину, разбившего камеры «Безопасного города» 8 августа

Оперативниками столичной милиции задержан один из подозреваемых в хулиганстве во время беспорядков 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В ГУВД напомнили, что в ночь с 8 на 9 августа группа молодых людей на пересечении улиц Токомбаева и 7 Апреля начали осматривать проезжающие автомобили, угрожать водителям и пассажирам физической расправой. Хулиганы повредили несколько милицейских машин и разбили камеры проекта «Безопасный город».

«Своими неправомерными действиями хулиганы нанесли ущерб на общую сумму 3 миллиона сомов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. В ходе проведения поисковых и разыскных мероприятий милиция задержала одного из подозреваемых — 26-летнего М.С. Задержанный водворен в ИВС. Устанавливается местонахождение остальных подозреваемых», — сообщили в ГУВД.