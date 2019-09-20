09:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Милиция задержала мужчину, разбившего камеры «Безопасного города» 8 августа

Оперативниками столичной милиции задержан один из подозреваемых в хулиганстве во время беспорядков 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В ГУВД напомнили, что в ночь с 8 на 9 августа группа молодых людей на пересечении улиц Токомбаева и 7 Апреля начали осматривать проезжающие автомобили, угрожать водителям и пассажирам физической расправой. Хулиганы повредили несколько милицейских машин и разбили камеры проекта «Безопасный город».

«Своими неправомерными действиями хулиганы нанесли ущерб на общую сумму 3 миллиона сомов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. В ходе проведения поисковых и разыскных мероприятий милиция задержала одного из подозреваемых 26-летнего М.С. Задержанный водворен в ИВС. Устанавливается местонахождение остальных подозреваемых», — сообщили в ГУВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 0505398800, 0550102599 и 102.
Ссылка:
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция задержала хулигана, повредившего патрульную машину
Беспорядки в Бишкеке. В больнице остается один пострадавший
Кто разбил камеры «Безопасного города» 9 августа? Помогите найти хулиганов
Мэрия подсчитала материальный ущерб после беспорядков в столице
Беспорядки в Бишкеке. В больницы обратились 52 пострадавших
Кризис в Бишкеке. В БНИЦТиО обратились 27 человек
Беспорядки на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мэрия подсчитывает ущерб
Беспорядки в Тогуз-Торо. Сторонники задержанных требуют отпустить их
В Кыргызстане выявлен очередной факт подготовки к массовым беспорядкам
Напряжение в обществе возможно, если результаты выборов будут сфальсифицированы
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к&nbsp;мероприятию не&nbsp;готов Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к мероприятию не готов
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Бизнес
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!
Кыргызская компания получила золотую медаль на&nbsp;престижной выставке вин в&nbsp;Лондоне Кыргызская компания получила золотую медаль на престижной выставке вин в Лондоне
MegaCom приглашает на&nbsp;Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road MegaCom приглашает на Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road
Акция от&nbsp;aitv network: Оплати 600 сомов и&nbsp;смотри&nbsp;ТВ весь год бесплатно Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно