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Общество

В столичном жилмассиве «Колмо» построят школу

В столичном жилом массиве «Колмо» построят школу. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) мэрии Бишкека объявило тендер на разработку проекта общеобразовательного учреждения. На эти цели планируется потратить 1 миллион 600 тысяч сомов.

В техзадании отмечается, что площадь земельного участка, выделенного под объект, 1,06 гектара. Необходимо предусмотреть отопление от котельной на альтернативном или комбинированном (уголь, газ) топливе. На разработку проекта отводится 240 календарных дней, при этом необходимо будет получить положительное заключение госэкспертизы.

Как объяснили в ОГУКС, муниципальный участок расположен рядом с существующей школой № 78. Она единственная в жилмассиве.

«В ней нет спортивного зала и столовой. Когда выезжали, директор школы, РЦО, райадминистрация просили при проектировании нового учебного заведения предусмотреть в нем эти объекты. Возможно, в будущем это будет единое учебное заведение. Примерная проектная мощность — около 280 ученических мест», — сообщил начальник ОГУКС Ренат Айтымбетов.

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