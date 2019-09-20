В столичном жилмассиве «Колмо» построят школу

В столичном жилом массиве «Колмо» построят школу. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, общественно-государственное управление капитального строительства (ОГУКС) мэрии Бишкека объявило тендер на разработку проекта общеобразовательного учреждения. На эти цели планируется потратить 1 миллион 600 тысяч сомов.

В техзадании отмечается, что площадь земельного участка, выделенного под объект, — 1,06 гектара. Необходимо предусмотреть отопление от котельной на альтернативном или комбинированном (уголь, газ) топливе. На разработку проекта отводится 240 календарных дней, при этом необходимо будет получить положительное заключение госэкспертизы.

Как объяснили в ОГУКС, муниципальный участок расположен рядом с существующей школой № 78. Она единственная в жилмассиве.

«В ней нет спортивного зала и столовой. Когда выезжали, директор школы, РЦО, райадминистрация просили при проектировании нового учебного заведения предусмотреть в нем эти объекты. Возможно, в будущем это будет единое учебное заведение. Примерная проектная мощность — около 280 ученических мест», — сообщил начальник ОГУКС Ренат Айтымбетов.