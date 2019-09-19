17:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (220)

«Было много провокаторов». Турусбек Коеналиев на комиссии по событиям в Кой-Таш

Бывший руководитель Управления делами президента Турусбек Коеналиев отвечает на вопросы членов госкомиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

Читайте по теме
Морально поддержал Атамбаева. Абдиля Сегизбаева опрашивают о событиях в Кой-Таше
По его словам, по пути к дому Алмазбека Атамбаева было много людей, среди которых были и жители других областей. «Я спросил у мужчины, откуда он, тот ответил, что с Таласа, другой сказал — из Нарына. Это было в Кой-Таше, где-то в двух километрах от дома Атамбаева, время — где-то после 21.00», — сказал Турусбек Коеналиев.

Он отметил, что среди толпы было много провокаторов, которые призывали народ идти к дому Атамбаева.

Турусбек Коеналиев сообщил, что в переговорах участвовал Равшан Джеенбеков. «Он сказал, что шесть человек (сотрудников спецподразделения «Альфа», которых сторонники Атамбаева взяли в заложники 7 августа. — Прим. 24.kg) выпустят, но взамен уберете милиционеров. Позже Курсан Асанов говорил, что они не сдержали слово. А Равшан ответил: нас не послушали», — сказал он.

По словам Коеналиева, у милиционеров в руках тоже были камни. «В середине села Кой-Таш стояла группа людей, один мужчина выпил воды и бросил бутылку в машину. Милиционеры еле сдержали себя. Мы сдерживали толпу. С обеих сторон было волнение. Со стороны милиции никто не бросал камни, только в руках держали. Милиция разделилась на две группы. Из толпы кричали: «Остановитесь, не провоцируйте!» Но среди людей были те, кто провоцировал», — рассказал Турусбек Коеналиев.

Он добавил, что в Кой-Таше в радиусе одного километра не было ни света, ни сотовой связи.

Турусбек Коеналиев сообщил также, что до событий 7-8 августа был в доме Атамбаева. «В июне я был у него дома, вечером заехал, поздоровался и ушел. Когда я там был, никаких камней не было», — добавил он.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.
Ссылка:
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Комиссия по Кой-Ташу. Абдиль Сегизбаев поддерживал односельчан, а не Атамбаева
Морально поддержал Атамбаева. Абдиля Сегизбаева опрашивают о событиях в Кой-Таше
Омбудсмен предлагает изменить состав комиссии по событиям в Кой-Таше
Состав госкомиссии по событиям в Кой-Таше премьер-министр решил расширить
Члены госкомиссии по событиям в Кой-Таше заслушали Курсана Асанова
Представители ГКНБ объяснили членам госкомиссии, почему в Кой-Таше была «Альфа»
117 вопросов задали госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше юристы
Заседания госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше проходят без СМИ
Турсунбек Акун вышел из состава госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше
События в селе Кой-Таш изучит созданная государственная комиссия
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Нью-Йорк&nbsp;&mdash; город возможностей. Кыргызстанка о&nbsp;жизни в&nbsp;США и&nbsp;родительском саду Нью-Йорк — город возможностей. Кыргызстанка о жизни в США и родительском саду
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к&nbsp;мероприятию не&nbsp;готов Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к мероприятию не готов
Бизнес
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!
Кыргызская компания получила золотую медаль на&nbsp;престижной выставке вин в&nbsp;Лондоне Кыргызская компания получила золотую медаль на престижной выставке вин в Лондоне
MegaCom приглашает на&nbsp;Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road MegaCom приглашает на Бишкекский международный полумарафон RUN the Silk Road
Акция от&nbsp;aitv network: Оплати 600 сомов и&nbsp;смотри&nbsp;ТВ весь год бесплатно Акция от aitv network: Оплати 600 сомов и смотри ТВ весь год бесплатно