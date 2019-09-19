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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (214)

Конфликт на границе. Средние школы возобновили работу

Средние школы в селах Максат и Эскоочу Лейлекского района возобновили работу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Кыргызстана.

По ее данным, в селе Максат на уроки пришло 50 учеников из 196. Остальные разъехались по родственникам в соседние села после конфликта на кыргызско-таджикской границе.

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В средней школе имени Момунова в Бешкентском айыл окмоту (село Эскоочу) обучается 305 детей. Учебу в ней приостановили 16 сентября. В здании временно разместили жителей из зоны конфликта.

В ведомстве добавили, что министр образования и науки Каныбек Исаков накануне посетил учителя информатики Замира Адинаева и ученика 8-го класса Откурбека Раимберди уулу, пострадавших в конфликте на кыргызско-таджикской границе. Они лечатся в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.
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