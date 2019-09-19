Скандал в мире моды: толстовки с дырами от пуль и логотипами расстрелянных школ

Американский производитель одежды Bstroy оказался в центре скандала из-за показа худи (толстовок с капюшоном), которые объединены идеей массовой стрельбы в школах. Об этом сообщило ВВС.

Показ мужской коллекции, названной дизайнерами Бриком Оуэнсом и Дуэем Картозе «2020», прошел в Нью-Йорке. Модели дефилировали по подиуму в костюмах и футболках, а также в толстовках с логотипами четырех школ, в которых произошла в разное время массовая стрельба: «Колумбайн», Виргинский политехнический институт, «Сэнди-Хук» и «Марджори Стоунман Дуглас».

На худи присутствуют отверстия, напоминающие следы от пуль. Фотографии одежды, появившиеся на странице бренда в Instagram, вызвали негодование пользователей соцсети.

«Погибли школьники начальных классов. Да что с вами не так?» — написал один из пользователей под фотографией толстовки с надписью «Сэнди-Хук».

Оставили комментарии под толстовкой с логотипом «Марджори Стоунман Дуглас» и те, кто, по их словам, учился в школе, когда там произошла стрельба.

«Я пережил это. Отвратительно, что кто-то пытается нажиться на чем-то столь печальном. Вы понятия не имеете, что это значит — жить каждый день с напоминаниями повсюду о случившемся», — написал один из пользователей.

Представитель благотворительного фонда, основанного в честь школьного преподавателя Виктории Сото, убитой в «Сэнди-Хук», написал в Twitter: «Это абсолютно ужасно. Компания ради моды так легко относится к боли, которую испытываем мы и другие люди. Продают толстовки с нашим именем и с отверстиями от пуль. Немыслимо».

Один из основателей бренда заявил, что хотел высказаться о преступлениях с огнестрельным оружием и придать сил людям, пережившим подобные трагедии. Но пострадавшие и их семьи теперь требуют, чтобы компания прекратила выпуск этой линии одежды и извинилась.