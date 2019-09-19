Конфликт на границе. Восьмерых пострадавших прооперировали в Бишкеке

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО) сегодня прооперировали восьмерых пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикском участке границы. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, операции по удалению инородных тел прошли успешно. Все пациенты в стабильном состоянии.

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Всего в БНИЦТО на стационарном лечении находятся 10 пострадавших.

Кроме того, в Лейлекской территориальной больнице находятся три раненых пограничника. Состояние двоих врачи оценивают как стабильно тяжелое. Еще один находится в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Вчера и сегодня специалисты (нейрохирург и реаниматолог) Национального госпиталя провели онлайн-консультации, откорректировали схему лечения пострадавшего», — отметили в ведомстве.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.