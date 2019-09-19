20 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 39, улица Тоголока Молдо, 6а;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Тогуз, Сакалдуу), «Ак-Орго» (улица Кокомерен), отрезки улиц Табышалиева, Коенкозова, Московской, Исанова, Пушкина, Сагынбая Манасчи, Шевченко, отрезки улиц Кудрука, Тоголока Молдо, Шорина, Куренкеева, Шаумяна, Лебедева Кумача, Горького, Кунанбаева;

9.30-17.00 — улицы Ахунбаева, 94/2, Малдыбаева, 32, отрезки улиц Жибек Жолу, Осмонкула, Древесной, Абдыкадырова, Кирпичной;

9.30-18.00 — микрорайон «Учкун», 15, 16, 18-23;

9.30-19.00 — улица Токтоналиева, 45/1;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Ысык-Кол);

10.00-15.00 — отрезки улиц Суворова, Жданова.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Башкара-Суу (улицы Школьная, Сыдыкова, Новая, Гагарина), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Чкалова, Гидростроитель, Набережная, Пролетарская, Суворова, Зеленая, район ГЭС-3),

14.00-17.00 — села Кырман, Учкун (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ыссык-Кол, Кенеш), Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Нарынская, Северная, Боконбаева, Лермонтова, Манаса, 28 га, БЧК), Пригородное (улицы Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата), Маевка (улицы Молодежная, Полевая, Новая, Тепличная, Набережная), Садовое (улица Мыканская), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Калинина), Беш-Кунгей (улицы Садовая, Проектируемая, переулок Северный), Мыкан (улица Линейная), Луговое (улицы Трансформаторная, Аламединская, Алма-Атинская, Садовая), «Городок энергетиков», 3-9, 12;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Жанылык, Келечек, Фрунзе, 60 лет Киргизии, Батаева), Гавриловка (улицы Фрунзе, Горького), Тош-Булак (улицы Четинди, Булана, Советская, Береговая, Токтогула, Гагарина, Айзабекова), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш, ущелье), Кызыл-Туу (улицы Жылжымышова, Шаршембай, Кенжебека, Исмаила, Конок, Проектируемая, Бекбоева, Табышалиева, Якупбаева), Городская селекция (улицы Ала-Арчинская, Плодоовощная, Кипкалова, Парковая), Орок (улицы Молодежная, Багорная, 2-я Кавказская, Орокская, Проектируемая, Шарбашатская), Кашка-Баш (улицы Новостройка, Исманова) Джал (улицы Гагарина, Строительная, Сельсоветская, Нижняя, Сатке, Интернациональная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Восточная, Комсомольская, Луговая, Арзы Исмаева, Гагарина, Ключевая), Кыз-Моло, Петровка (детский сад «Родничек»), Беловодское (переулок Комсомольский);

Панфиловский РЭС

9.00-18.00 — село Чалдыбар (район колхоза «Нива»);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Дыйкан, Сары-Булак, Монолдор, город Кара-Балта (улицы Спортивная, 16-34, 17-35, Бородочева, 1-31, 4-34, Карла Маркса, 44-66, 59-73);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улица Горького), Дмитриевка (улицы Фрунзе, Ленина, Пиндюрина), город Кант (улицы Кирова, Ворошилова, Пионерская, Советская).

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — село Теплоключенка (частично);

7.00-17.00 — села Кичи-Орукту, Париж, Ой-Тал, Ой-Булак, Кутургу;

8.00-17.00 — села Григорьевка (частично);

9.00-17.00 — село Жолголот.

4 Ошская область