Конфликт на границе. Глава Пограничной службы КР о переговорах: было сложно

Жогорку Кенеш заслушивает отчет премьер-министра о конфликте на неописанном участке кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области в закрытом режиме.

Председатель ГПС КР Уларбек Шаршееев рассказал в перерыве журналистам, чем завершились накануне переговоры между пограничными ведомствами двух стран, премьер-министрами и вице-премьерами.

«Переговоры были очень сложными. Но стороны пришли к единому мнению, что нужно вернуться на исходные позиции, то есть на состояние до 14 сентября, когда еще никакие работы не проводились. Договорились отозвать дополнительные силы, которые прибыли для подкрепления на линию границы, охрану осуществлять в штатном режиме; организовать совместное патрулирование силами сотрудников правоохранительных органов, управлений внутренних дел Баткенской и Согдийской областей», — рассказал Уларбек Шаршеев.

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Глава ГПС КР признал, что несанкционированное строительство было с обеих сторон. С кыргызской — на погранзаставе «Дача», с таджикской — на пяти объектах.

«Но начали таджики строить. А потом уже мы», — добавил Уларбек Шаршеев и отметил, что незаконное строительство на неописанной территории около приграничной полосы и явилось причиной конфликта.

Он добавил, что в целях укрепления дружбы на футбольном поле, которое и стало причиной спора, решено регулярно проводить спортивные мероприятия.

«Мы высказали руководству наших государств просьбу активизировать работу комиссии по делимитации и демаркации границы. На сегодня 56 процентов приграничной территории описано. Остались самые сложные спорные участки», — отметил Уларбек Шаршеев.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.