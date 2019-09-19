Кыргызы пожаловались послу, и силовики пресекли незаконный канал миграции

Кыргызстанцы, находящиеся в трудовой миграции на Сахалине, пожаловались прибывшему на остров Чрезвычайному и Полномочному Послу Кыргызстана в Российской Федерации Аликбеку Джекшенкулову на незаконные действия при постановке на миграционный учет.

Они рассказали, что при въезде в страну во время прохождения паспортного контроля в миграционной карте пишут, что цель визита — частная поездка, в то время как мигранты заявляют о работе. Позднее это вызывает сложности с продлением регистрации.

Еще один популярный вопрос — оформление регистрации. Граждане КР, работающие на Сахалине в строительной сфере, пожаловались, что миграционные службы в островном регионе не принимают документы напрямую, им приходится обращаться к частным лицам, что, во-первых, стоит дорого, около 15-20 тысяч рублей, во-вторых, не дает гарантии, а это приводит к проблемам с полицией.

Поднятые соотечественниками проблемы были озвучены Аликбеком Джекшенкуловым на встрече с главой региона Валерием Лимаренко. Сайт sakh.com сообщает: как результат — власти Сахалина приняли оперативные меры.

По данным информационного ресурса, на Сахалине задержали членов преступной группы, чьим каналом незаконной миграции воспользовались не менее одной тысячи иностранцев.

УФСБ России по Сахалинской области пресечена деятельность семи членов региональной преступной группы из числа жителей области, причастных к организации канала незаконной миграции. В рамках возбужденных дел следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области им предъявлено обвинение в организации незаконной миграции.

По версии следствия, преступники организовали массовое изготовление и сбыт фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров с подставными юридическими и физическими лицами. Поддельные документы использовались для представления в органы по вопросам миграции с целью незаконного продления сроков пребывания иностранцев на территории России. Стоимость подобной услуги достигала 30 тысяч рублей за один пакет документов.

При проведении обысков по местам проживания фигурантов уголовных дел обнаружены и изъяты фиктивные трудовые договоры, печати, паспорта и иные документы иностранных граждан, компьютерная техника.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу УФСБ.