В Бишкеке 23 сентября возможен слаабый дождь. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 12 часов 9 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 33, улица Тоголока Молдо, 6, 6а;

9.00-15.00 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Джыгач» (улицы Иссык-Кол, Сон-Кол, Исакеева), «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Чыныбаева, Ак-Жол);

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Ахунбаева, Достоевского, Куланак);

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Чортекова, Жазыйра), отрезки улиц Коенкозова, Кулатова;

10.00-17.00 — отрезки улиц Куюкова, Жылга-Сай, Мамырова, Муромской, Абдылдаева.

до 25 сентября газа не будет в районе, ограниченном улицами Мичурина, Восточной, Ленина.

Памятные даты

День государственного языка Кыргызской Республики

Государственный язык Кыргызстана — кыргызский. Дата отмечается в стране ежегодно 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР».



Общее число говорящих по-кыргызски в Кыргызстане превышает 4 миллиона человек. Носителями языка также являются этнические кыргызы, проживающие в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Китае, России и некоторых других странах.

В 2019 году посол Великобритании Чарльз Гарретт поздравил всех граждан КР с Днем независимости на кыргызском языке.

Чын жүрөктөн баарыңыздарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм! #кыргызстан #эгемендүүлүккүнү pic.twitter.com/wxqLjHH1Dv — Charles Garrett (@BritAmbCGarrett) 31 августа 2019 г.

День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года американец Джон Кертис у себя дома произвел первую жевательную резинку.

Новую жизнь жвачка (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок началу серийного производства жевательной резинки.

Выход первой версии операционной системы Android

В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и по красочному оформлению упаковки.

23 сентября 2008 года официально вышла первая версия операционной системы, а также первый полноценный пакет разработчика SDK 1.0, Release 1. С момента выхода первой версии платформы произошло несколько обновлений системы, касающихся исправления обнаруженных ошибок и добавления новой функциональности в систему.

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнесс-браслетов, игровых приставок, ноутбуков и других устройств.

В 86 процентах смартфонов, проданных во втором квартале 2014 года, была установлена операционная система Android. На конференции для разработчиков в мае 2017 года Google объявила, что за всю историю Android было активировано более 2 миллиардов Android-устройств.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков

Фото из интернета. Калийнур Усенбеков

В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1951 году окончил Военно-юридическую академию Советской армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987 годах работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Умер 9 декабря 2003 года.

Родился поэт Туменбай Байзаков

Фото из интернета. Туменбай Байзаков

Родился в 1923 году в селе Бокей Сузакского района Ошской области.

Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ранения работал учителем, директором в школах Сузакского района, редактором райгазеты.

Работал в системе печати Госкомиздата республики, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».

Поэтические произведения Туменбая Байзакова публикуются с 1946 года. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958-м. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».

За книгу «Наедине с мечтой» поэт удостоен литературной премии СП СССР имени А.А.Фадеева и награжден золотой медалью.

Свои произведения Туменбай Байзаков посвятил Родине, красоте родного края, дружбе народов. Его знаменитые строки «Кыргыз жери», положенные на музыку, стали неофициальным гимном Кыргызстана. Обширна и проникновенна также любовная лирика поэта.

Широко известна переводческая деятельность Туменбая Байзакова. Им переведены на кыргызский язык произведения А.Пушкина, В.Гете, М.Рыльского, М.Джалиля, М.Така и других авторов. Много сил и труда отдал он сбору, изучению и изданию поэтического наследия акына-импровизатора Барпы Алыкулова.

Умер в 1992 году.

У кого намечается той

Тынай Ибрагимов

Родился 23 сентября 1952 года. Кинорежиссер.

Соолайбек Досов

Родился 23 сентября 1962 года. Мэр Кемина.

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