В Бишкеке 23 сентября возможен слаабый дождь. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 12 часов 9 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 33, улица Тоголока Молдо, 6, 6а;
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Джыгач» (улицы Иссык-Кол, Сон-Кол, Исакеева), «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Чыныбаева, Ак-Жол);
- 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Ахунбаева, Достоевского, Куланак);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Чортекова, Жазыйра), отрезки улиц Коенкозова, Кулатова;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Куюкова, Жылга-Сай, Мамырова, Муромской, Абдылдаева.
- до 25 сентября газа не будет в районе, ограниченном улицами Мичурина, Восточной, Ленина.
Памятные даты
День государственного языка Кыргызской Республики
Государственный язык Кыргызстана — кыргызский. Дата отмечается в стране ежегодно 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР».
Общее число говорящих по-кыргызски в Кыргызстане превышает 4 миллиона человек. Носителями языка также являются этнические кыргызы, проживающие в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Китае, России и некоторых других странах.
В 2019 году посол Великобритании Чарльз Гарретт поздравил всех граждан КР с Днем независимости на кыргызском языке.
День рождения жевательной резинки
23 сентября 1848 года американец Джон Кертис у себя дома произвел первую жевательную резинку.
Новую жизнь жвачка (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок началу серийного производства жевательной резинки.
Выход первой версии операционной системы Android
23 сентября 2008 года официально вышла первая версия операционной системы, а также первый полноценный пакет разработчика SDK 1.0, Release 1. С момента выхода первой версии платформы произошло несколько обновлений системы, касающихся исправления обнаруженных ошибок и добавления новой функциональности в систему.
Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнесс-браслетов, игровых приставок, ноутбуков и других устройств.
В 86 процентах смартфонов, проданных во втором квартале 2014 года, была установлена операционная система Android. На конференции для разработчиков в мае 2017 года Google объявила, что за всю историю Android было активировано более 2 миллиардов Android-устройств.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков
В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.
Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1951 году окончил Военно-юридическую академию Советской армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.
В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987 годах работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.
Умер 9 декабря 2003 года.
Родился поэт Туменбай Байзаков
Родился в 1923 году в селе Бокей Сузакского района Ошской области.
Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ранения работал учителем, директором в школах Сузакского района, редактором райгазеты.
Работал в системе печати Госкомиздата республики, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».
Поэтические произведения Туменбая Байзакова публикуются с 1946 года. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958-м. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».
За книгу «Наедине с мечтой» поэт удостоен литературной премии СП СССР имени А.А.Фадеева и награжден золотой медалью.
Свои произведения Туменбай Байзаков посвятил Родине, красоте родного края, дружбе народов. Его знаменитые строки «Кыргыз жери», положенные на музыку, стали неофициальным гимном Кыргызстана. Обширна и проникновенна также любовная лирика поэта.
Широко известна переводческая деятельность Туменбая Байзакова. Им переведены на кыргызский язык произведения А.Пушкина, В.Гете, М.Рыльского, М.Джалиля, М.Така и других авторов. Много сил и труда отдал он сбору, изучению и изданию поэтического наследия акына-импровизатора Барпы Алыкулова.
Умер в 1992 году.
У кого намечается той
Тынай Ибрагимов
Соолайбек Досов
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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