В Бишкеке 22 сентября солнечно. Воздух прогреется до +33 градусов. День уменьшился до 12 часов 12 минут.

Памятные даты

Утвержден герб города Фрунзе

Фото из интернета. Герб Фрунзе

Герб города Фрунзе утвержден 22 сентября 1978 года городским Советом народных депутатов.

Рисунок герба, созданный сотрудниками Фрунзегорпроекта Германом Мулявиным и Александром Согоновым, победил на открытом конкурсе к 100-летию города.

В центре расположен круглый орнамент, символизирующий богатство народной кыргызской культуры. Круг обрамлен зелеными листьями, отражавшими значение зелени в городе-саде. Листья поднимаются от зубьев шестерни — символа индустриального развития города. Над орнаментом — изображение палочки для взбивания кумыса (бишкека), напоминающее о старом названии города. Выше — белые вершины гор и надпись «ФРУНЗЕ».

Цвета — белый, красный, ультрамариновый, зеленый, бронзовый.

Существовал с 1978 по 1994 год.

Всемирный день без автомобиля

Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.

Главный девиз: «Город как пространство для людей, пространство — для жизни».

Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997-м, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Рузи Азимов

Фото из интернета. Рузи Азимов

Родился 22 сентября 1925 года в селе Чукатепа ранее Ошской области ныне Джалал-Абадской области. Участник Великой Отечественной войны, пулеметчик 1 124-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза, красноармеец.

На фронте с 3 июня 1944 года. Участвовал в освобождении Беларуси.

23 июня 1944 года у деревни Козоногово Шумилинского района Витебской области Белорусской ССР в решающий момент боя поднял бойцов в атаку. 25 июня 1944 года в числе первых форсировал Западную Двину в районе деревни Гринево, ворвался в траншею противника и уничтожил большое количество вражеских солдат. В бою получил тяжелую контузию от близко разорвавшегося артиллерийского снаряда противника.

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 22 июля 1944 года в 19 лет за проявленные в бою мужество и героизм.

После возвращения работал в колхозе. До 1974 года находился на хозяйственной и партийной работе, был председателем добровольного пожарного общества Джалал-Абада.

Умер в 2006 году.

Решением депутатов Джалал-Абадского городского кенеша от 27 марта 2007 года средней школе № 13 Джалал-Абада присвоено имя Рузи Азимова.

Родилась народная артистка СССР Айсулу Токомбаева

Фото из интернета. Айсулу Токомбаева

Родилась 22 сентября 1947 года. Советская кыргызская артистка балета, танцовщица, балетмейстер, хореограф, педагог, лауреат Государственной премии СССР.

В 1966 году ее приняли в состав солисток в Кыргызский театр балета и оперы. За все время своего творчества она показала себя как драматическая балерина. Она исполнила партии Асель и Сильфиды, принимала участие в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Спартак», и других.

В 1976 году ее удостоили Госпремии СССР за работу в постановке «Материнское поле».

После окончания ее танцевальной деятельности ее имя стало широко известно как балетмейстера и репетитора. В последние годы стало известно, что балерина уехала в Турцию и там преподает хореографию.

У кого намечается той

Турат Касымбеков

Родился 22 сентября 1965 года. Доктор медицинских наук, шоумен.

Данияр Сыдыков

Родился 22 сентября 1975 года. Заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР.

Данияр Аттокуров

Родился 22 сентября 1980 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Чолпон Талипбекова

Родилась 22 сентября 1990 года в Канте. Певица.