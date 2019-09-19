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Общество

Госслужбу миграции хотят отдать МИД. Общественный совет против

Общественный совет Государственной службы миграции выступил против передачи функций ведомства Министерству иностранных дел. Об этом говорится в обращении, направленном президенту, правительству и Жогорку Кенешу.

В документе отмечено, что общественному совету стало известно о предложении МИД о передаче функций и персонала Госслужбы миграции в его ведение. ОС считает, что делать этого не стоит. Более того, статус службы, наоборот, нужно повысить.

Госслужба миграции, несмотря на небольшой штат и широкий круг задач, вносит значимый вклад в пополнение республиканского бюджета.

Общественный совет

«При этом она не получает ничего из этих средств, а полностью перечисляет все деньги в бюджет. В 2017 году сумма составила 55,3 миллиона сомов, в 2018-м — 52,3 миллиона. После повышения суммы госпошлины от выдачи разрешения на работу в 2019 году только за девять месяцев Госслужба миграции перечислила в бюджет 81 миллион сомов», — говорится в обращении.

ОС подчеркивает, что на сегодня трудовые визы иностранным гражданам выдает департамент консульской службы МИД КР после получения разрешения на работу в Госслужбе миграции. Общественный совет обращает внимание на то, что стоимость консульских услуг в МИД высокая, что позволяет ведомству использовать часть средств для покрытия собственных нужд. МИД может открыть новый визовый центр и создать благоприятные условия работы своим сотрудникам.

Госслужба миграции, которая занимается не менее важной работой для страны и населения, не имеет даже хорошего рабочего помещения.

Общественный совет

«Ведомство находится в помещении, в рабочих кабинетах которого нет дневного света, а заседания и совещания проводят в холодном подвале. Это при том, что на каждом сотруднике большая нагрузка: работа с мигрантами, диаспорами и соотечественниками, кайрылманами, беженцами, иностранными гражданами и компаниями, а также работа по предупреждению торговли людьми, регулированию отправки наших граждан за рубеж, которые являются приоритетными для развития республики», — поясняют в общественном совете.

В ОС заметили, что Государственная служба миграции сейчас не входит в структуру кабмина, не имеет средств для создания благоприятных условий труда своим работникам. Но решает многие актуальные для страны задачи и вносит вклад в снижение социальной напряженности в КР.

«Мы считаем, что государство должно объективно оценить работу Госслужбы миграции и не только не передавать ее функции Министерству иностранных дел, а повысить ее статус до министерства или комитета», — заключили в общественном совете.
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