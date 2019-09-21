В Бишкеке 21 сентября солнечно. Воздух прогреется до +33 градусов. День уменьшился до 12 часов 14 минут.

Памятные даты

Всемирный день русского единения

Ежегодно с 2010 года 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения.

Пока это неофициальный праздник, но идею отмечать его поддержали представители русской диаспоры и любители русской культуры уже из 24 стран.

Инициатором выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Кыргызстане, по инициативе которого осенью 2009 года создан Международный инициативный комитет Всемирного дня русского единения.

Всемирный день русского единения учрежден в целях сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских, всего русского мира, взаимодействия между русским сообществом и Россией, для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, развития, популяризации русского языка и литературы как части мирового культурного наследия, а также дальнейшей консолидации в интересах создания мощного интеллектуального, экономического и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире.

Международный день мира

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день, установила его празднование на третий вторник сентября и посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними.

Спустя 20 лет Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.



ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Киргизской ССР Джамал Сейдакматова

Фото limon.kg. Джамал Сейдакматова

Родилась 21 сентября 1939 года в селе Темир Иссык-Кульской области. Кыргызская и советская актриса театра и кино. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

С 1957 года выступала на сцене Кыргызского драматического театра в Бишкеке (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдымомунова). Одна из ведущих артистов кыргызской сцены 1970-х годов.

В кино снималась на студии «Кыргызфильм» с 1958 года (Зиягуль в фильме «Далеко в горах»).

Снялась в таких фильмах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню», «Водопад», «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Волны умирают на берегу», «Курманжан датка», и других.

В декабре 1990 года основала первый в Кыргызстане частный театр «Тунгуч».

У кого намечается той

Абтандил Кулбараков

Родился 21 сентября 1961 года в селе Чаек Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Балбак Тулобаев