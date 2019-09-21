В Бишкеке 21 сентября солнечно. Воздух прогреется до +33 градусов. День уменьшился до 12 часов 14 минут.
Памятные даты
Всемирный день русского единения
Ежегодно с 2010 года 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения.
Пока это неофициальный праздник, но идею отмечать его поддержали представители русской диаспоры и любители русской культуры уже из 24 стран.
Инициатором выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Кыргызстане, по инициативе которого осенью 2009 года создан Международный инициативный комитет Всемирного дня русского единения.
Всемирный день русского единения учрежден в целях сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских, всего русского мира, взаимодействия между русским сообществом и Россией, для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, развития, популяризации русского языка и литературы как части мирового культурного наследия, а также дальнейшей консолидации в интересах создания мощного интеллектуального, экономического и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире.
Международный день мира
В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день, установила его празднование на третий вторник сентября и посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними.
Спустя 20 лет Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
ООН предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия.
Люди, которые меняли мир
Родилась народная артистка Киргизской ССР Джамал Сейдакматова
Родилась 21 сентября 1939 года в селе Темир Иссык-Кульской области. Кыргызская и советская актриса театра и кино. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.
С 1957 года выступала на сцене Кыргызского драматического театра в Бишкеке (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдымомунова). Одна из ведущих артистов кыргызской сцены 1970-х годов.
В кино снималась на студии «Кыргызфильм» с 1958 года (Зиягуль в фильме «Далеко в горах»).
Снялась в таких фильмах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню», «Водопад», «Золотая осень», «Потомок белого барса», «Волны умирают на берегу», «Курманжан датка», и других.
В декабре 1990 года основала первый в Кыргызстане частный театр «Тунгуч».
У кого намечается той
Абтандил Кулбараков
Родился 21 сентября 1961 года в селе Чаек Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Балбак Тулобаев
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү», персональная выставка Абдырая Осмонова и декоративно-прикладная;
- в Tucano Coffee состоится лекция «Как мы все полюбили подростковую литературу»;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представит лекцию «Худпрактики культурной революции 1920-1930-х»;
- Студия альтернативного обучения «Окна» приглашает на практическую лекцию для детей об искусстве.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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