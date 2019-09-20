В Бишкеке 20 сентября солнечно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 12 часов 17 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 39, улица Тоголока Молдо, 6а;
- 9.00-18.00 – жилмассивы «Ынтымак» (улицы Тогуз, Сакалдуу), «Ак-Орго» (улица Кокомерен), отрезки улиц Табышалиева, Коенкозова, Московской, Исанова, Пушкина, Сагынбая Манасчи, Шевченко, отрезки улиц Кудрука, Тоголока Молдо, Шорина, Куренкеева, Шаумяна, Лебедева Кумача, Горького, Кунанбаева;
- 9.30-17.00 – улицы Ахунбаева, 94/2, Малдыбаева, 32, отрезки улиц Жибек Жолу, Осмонкула, Древесной, Абдыкадырова, Кирпичной;
- 9.30-18.00 – микрорайон «Учкун», 15, 16, 18-23;
- 9.30-19.00 – улица Токтоналиева, 45/1;
- 10.00-18.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Ысык-Кол);
- 10.00-15.00 – отрезки улиц Суворова, Жданова.
Памятные даты
День предпринимателя Кыргызской Республики
Дату установило правительство постановлением от 20 октября 2000 года, признавая весомый вклад предпринимателей в экономику страны, учитывая значимость и важность развития предпринимательства как одной из главных движущих сил прогресса.
В независимом Кыргызстане благодаря социально-экономическим реформам сформировалось отечественное предпринимательство, представляющее собой мощную общественно-политическую силу.
Традиционно к празднику в разных городах предприниматели организуют семинары, конференции, выставки, связанные с вопросами ведения бизнеса.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Султан Ибраимов
Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.
Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978–1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.
В бытность его первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.
Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным.
4 декабря 1980 года Султан Ибраимов убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.
В честь него названа улица в Бишкеке.
У кого намечается той
Валерий Диль
Тилек Матраимов
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү», персональная выставка Абдырая Осмонова;
- проходят гастроли Жамбылского областного русского драматического театра;
- в Ботаническом саду имени Гареева состоится климатический фестиваль;
- Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова приглашает на концерт классической музыки «Посольство мастерства»;
- в Кыргызской государственной филармонии выступит NE PROSTO ORCHESTRA.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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