В Бишкеке 20 сентября солнечно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 12 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 39, улица Тоголока Молдо, 6а;

9.00-18.00 – жилмассивы «Ынтымак» (улицы Тогуз, Сакалдуу), «Ак-Орго» (улица Кокомерен), отрезки улиц Табышалиева, Коенкозова, Московской, Исанова, Пушкина, Сагынбая Манасчи, Шевченко, отрезки улиц Кудрука, Тоголока Молдо, Шорина, Куренкеева, Шаумяна, Лебедева Кумача, Горького, Кунанбаева;

9.30-17.00 – улицы Ахунбаева, 94/2, Малдыбаева, 32, отрезки улиц Жибек Жолу, Осмонкула, Древесной, Абдыкадырова, Кирпичной;

9.30-18.00 – микрорайон «Учкун», 15, 16, 18-23;

9.30-19.00 – улица Токтоналиева, 45/1;

10.00-18.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Ысык-Кол);

10.00-15.00 – отрезки улиц Суворова, Жданова.

Памятные даты

День предпринимателя Кыргызской Республики

Фото пресс-службы президента КР. Встреча Сооронбая Жээнбекова с представителями предпринимательства, 17 сентября 2018 год

Дату установило правительство постановлением от 20 октября 2000 года, признавая весомый вклад предпринимателей в экономику страны, учитывая значимость и важность развития предпринимательства как одной из главных движущих сил прогресса.

В независимом Кыргызстане благодаря социально-экономическим реформам сформировалось отечественное предпринимательство, представляющее собой мощную общественно-политическую силу.

Традиционно к празднику в разных городах предприниматели организуют семинары, конференции, выставки, связанные с вопросами ведения бизнеса.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Султан Ибраимов

Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.

Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978–1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.

В бытность его первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.

Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным.

4 декабря 1980 года Султан Ибраимов убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.

В честь него названа улица в Бишкеке.

У кого намечается той

Валерий Диль

Родился 20 сентября 1953 года в поселке Актау Казахской ССР. Председатель Народного совета немцев Кыргызской Республики.

Тилек Матраимов