Кыргызский фильм «Жөө Күлүк» отобран на фестивали в Нидерландах и Германии. Об этом сообщила продюсер ленты Алтынай Койчуманова.

Фильм «Жөө Күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова отобран в основной конкурс на 24-м кинофестивале современного кино для детей и молодежи Schlingel, который пройдет в Хемнице (Германия) с 7 по 13 октября.

Schlingel — ежегодный фестиваль детских и юношеских фильмов, зарекомендовавший себя как один из престижнейших европейских киносмотров и являющийся одним из самых ярких событий в фестивальной жизни Германии.

Фильм «Жөө Күлүк» вошел в конкурсную программу «Юношеский фильм», в которой будут представлены работы для аудитории 11-13 лет.

«Жөө Күлүк» также отобран в основную конкурсную программу 33-го Международного медиафестиваля Cinekid, который пройдет в нескольких городах Нидерландов с 16 по 25 октября.

Фестиваль Cinekid — крупнейший ежегодный международный фестиваль кино, телевидения и различных новых медиа для детей от 3 до 14 лет.

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В программе фестиваля представлено более 700 работ, отобранных со всего мира.

Фильм из Кыргызстана поборется за главную премию и статуэтку фестиваля «Лучший фильм для детей» наряду с 14 новыми фильмами со всего мира.

«Жөө Күлүк» — это история из жизни двенадцатилетнего подростка, который, сталкиваясь со взрослыми проблемами, сумел сохранить в себе человечность и доброту. Переживая взросление, Жекшен по-детски еще верит, что можно изменить этот мир к лучшему и сохранить самое дорогое в его жизни — его семью.