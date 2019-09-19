Не хотят работать. Авторам учебников приходится клянчить выплату гонораров

Часто труд авторов учебников не получает заслуженного вознаграждения, и они долго выклянчивают выплату гонорара. Об этом говорится в докладе «Булан института».

По словам профессора и доктора наук Советбека Байгазиева, сегодня у многих пропало желание писать учебники. «Гонорар не оплачивают, а программа часто меняется. Даже то, что издано, остается в стороне или, что еще хуже, может быть признано негодным. Нет единой политики. Вопрос нужно решать на государственном уровне, создать единую систему по выпуску учебников и наладить весь процесс», — считает он.

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В исследовании отметили, что авторы, написавшие учебники для 5-6-х классов на средства Всемирного банка, не дождавшись гонорара, вынужденно обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Глава Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомамбетов заметил, что никто не заботится об авторах. «Это очень острая проблема. Мы должны их растить, вдохновлять на создание новых учебников. К примеру, можно быть хорошим специалистом по химии или физике, но нужно знать особенности и сложности. Иногда думают, что можно собрать специалистов и сообща написать учебники. Это ошибочное мнение. Авторов следует обучать беспрерывно», — цитируют его авторы исследования.

Алмаз Токтомамбетов предлагает создать ассоциацию авторов и проводить для них обучающие курсы.