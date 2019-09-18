Возобновлен пропуск граждан через КПП «Кулунду-автодорожный»

Пропуск граждан Кыргызстана и Таджикистана через КПП «Кулунду-автодорожный» возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Кыргызстана.
Уточняется, что в этом месте людей начали пропускать сегодня с 18.30.
Отметим, после конфликта на границе таджикская сторона временно закрыла пункт пропуска «Кулунду-автодорожный», граждане обеих стран не могли пройти. Остальные КПП работали в штатном режиме.
Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.
МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.
Сегодня стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта прошли успешно. В частности, стороны договорились об отводе дополнительных сил с приграничного района.