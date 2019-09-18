В ГУВД рассказали подробности дела, в котором фигурирует Камчи Кольбаев

Вор в законе Камчи Кольбаев проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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По данным ведомства, 2 июня с заявлением в Генеральную прокуратуру обратился предприниматель И.З. Он указал, что в 2007 году вложил крупную сумму денег в завод, расположенный в Жайылском районе, и стал полноправным его учредителем с долей 45 процентов.

«В апреле 2018 года выяснилось, что соучредители завода без согласия заявителя и без проведения протокола общего собрания оформили кредит в банке. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Заявитель указал, что один из учредителей стал ему угрожать и упоминать имя члена ОПГ», — сообщили в ГУВД.

Как отмечается, после этого следственной службой на допрос в качестве свидетеля был вызван 45-летний Камчи Асанбек (Кольбаев в 2016 году сменил фамилию).

Следователи провели очную ставку. Соучредители завода отрицают, что угрожали заявителю.