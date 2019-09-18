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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (206)

Конфликт на границе. Стороны отводят дополнительные силы с приграничного района

Переговоры между делегациями Кыргызстана и Таджикистана по разрешению конфликта на границе завершились. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

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Известно, что по договоренности таджикская сторона остановит стройку на неописанном участке, а кыргызская — уберет пограничную вышку в Лейлекском районе.

«Сегодня в 15.00 таджикская сторона отозвала с неописанного участка строительную технику. Погранслужба КР в ближайшее время приступит к сносу вышки, расположенной на посту «Максат». По предварительным данным, обе стороны договорились об отводе дополнительных сил военнослужащих с границы. Известно, что делегация из Кыргызстана также проводила переговоры на территории Таджикистана», — сообщили редакции.

ГПС Кыргызстана пока не сообщает подробности прошедших переговоров, обещая предоставить информацию позже.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.
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