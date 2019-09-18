19 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 34, улица Тоголока Молдо, 6а;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Тыналиева, Кейкап, Узун-Булак, Садырбаева);

9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Тогуз Сакалдуу), отрезки улиц Коенкозова, Московской, Сагынбая Манасчи, Исанова, Табышалиева, Пушкина, Шевченко;

9.30-19.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улица Кок-Джар), «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Гончарная, переулок Рабочий);

10.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Логвиненко;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Кожояр, Кемин, Достоевского, Жетиген), «Алтын-Ордо» (8-я улица).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассив «Оскон-Ордо», села Ленинское (район «Бакай», улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (район малой ГЭС), Башкара-Суу (улицы Новостройка, Гагарина, Школьная, Сыдыкова), Беш-Кунгей (улицы Садовая, Проектируемая, переулок Северный), Кок-Джар (улицы Нурмамбетова, Матыева, Уметалиева, Полевая, Арпачиева, Сыргак, Мадиева, Куйукова, Кыдыкеева, Кийизбаева Кумушалиева), Пригородное (улицы Широкая, Береговая, 8 Марта, Марата), Маевка (улицы Молодежная, Полевая, Новая, Тепличная, Набережная), Карла Маркса (улицы Гоголя, Калинина, Куйбышева) Аламедин (район ГЭС-3, улицы Суворова, Пролетарская, Зеленая) Садовое (улица Мыканская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улица Фрунзе), Кунтуу (улицы Садовая, Иманалиева), Студенческое (улица Беговая), Арал (улицы Картамбаева, Береке, Дальный Арал), Сокулук (улицы Степная, Фрунзе, Луговая), Манас (улицы Проектируемая, Дружба), Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, госпитомник), жилмассив «Ак-Ордо»;

10.00-17.00 — села Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская), Тюз (улицы Школьная, Южная, Центральная, Среднее Шорго);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Калинина), Садовое (улицы Крупской, Колхозная, Молодежная), Толок;

9.00-19.00 — село Александровка (улицы Мамайская, Почтовая, Пионерская, Шивазе, Карагачевая);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка, Сары-Булак, Монолдор, Орто-Суу, город Кара-Балта, (улицы Калинина, Агрономическая, Шопокова, Шевченко, Дружбы, Пограничная, Комсомольская, Коммунальная, Студенческая, Карла Маркса, Ленина, Бородочева, Молодежная, Красноармейкая, Суворова);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — село Дмитриевка (улицы Фрунзе, Ленина, Интернациональная, Фрунзе, Пиндюрина, Чапаева, Кирова), город Кант (улицы Зеленая, Больничная, Гагарина).

3 Иссык-Кульская область

8.30-17.00 — села Семеновка частично, Кожояр;

9.00-17.00 — села Конкино, Ырдык, город Каракол (улица Масалиева);

13.00-17.00 — села Ой-Булак, Кутургу.

4 Ош