В Бишкеке 19 сентября солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 34, улица Тоголока Молдо, 6а;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Тыналиева, Кейкап, Узун-Булак, Садырбаева);

9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Тогуз Сакалдуу), отрезки улиц Коенкозова, Московской, Сагынбая Манасчи, Исанова, Табышалиева, Пушкина, Шевченко;

9.30-19.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улица Кок-Джар), «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Гончарная, переулок Рабочий);

10.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Логвиненко;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Кожояр, Кемин, Достоевского, Жетиген), «Алтын-Ордо» (8-я улица).

в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Казакова, Арзамасской, Сельсоветской.

в районе, ограниченном улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги.

Памятные даты

День рождения смайлика

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — двоеточие, дефис и закрывающуюся скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.

Прошел первый в истории конкурс красоты

Фото Синьхуа/Роман Гайнанов. Конкурс красоты «Мисс Кыргызстан-2017»

19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным на адрес жюри.

Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков.

Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне: здесь коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Апас Джумагулов

Фото из интернета. Апас Джумагулов

Родился 19 сентября 1934 года в селе Арашан Чуйской области.

В 1973 году назначен на должность заведующего промышленно-транспортным отделом ЦК Компартии Киргизии. Как высококвалифицированный специалист, человек с обширным кругозором и хозяйственным видением, Апас Джумагулович в течение длительного времени успешно работал в должностях заведующего отделом, секретаря ЦК Компартии Киргизии, прошел большую школу политической и общественной жизни, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

В 1993 году становится премьер-министром Кыргызстана. За сравнительно небольшой период его работы в этой должности уже в 1996 году республика создала основу для реального преодоления политического и экономического кризиса, успешно осуществлена экономическая реформа.

В 1998 году президент Аскар Акаев вручил ему за заслуги перед Отечеством орден «Манас» первой степени. Он лауреат Госпремии Киргизской ССР по науке и технике за организацию производства вычислительной техники в республике. В 1994 году за большой вклад в развитие промышленности ему присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики».

Автор свыше 50 научных трудов.

Родился народный артист Кыргызстана Сталбек Алмасбеков

Фото www.operaballet.lg.kg. Сталбек Алмасбеков

Родился 19 сентября 1953 года в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области.

Сталбек Алмасбеков — обладатель богатого и уникального по красоте тембра голоса и оригинальной манеры исполнения. Среди драматических теноров Центральной Азии имя Сталбека Алмасбекова, бесспорно, занимает одно из ведущих мест. Он является исполнителем сложнейших вокальных партий в мировом оперном репертуаре.

Он участник многих международных оперных фестивалей, неоднократно выступал с гастролями в странах СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время ведет активную концертную и гастрольную деятельность, с достоинством представляет кыргызское вокальное искусство и сотрудничает со многими зарубежными театрами.

Фото www.operaballet.lg.kg. Сцена из оперы «Пиковая дама», 2004 год

По инициативе народного артиста КР Сталбека Алмасбекова в Кыргызском театре оперы и балета в 2002 году создана творческая лаборатория молодых певцов «Дебют», где на общественных началах под его руководством подготовлен ряд молодых вокалистов, которые достойно представляют кыргызское оперное искусство на сцене родного театра, в городах республики и СНГ.

У кого намечается той

Калдарбек Баймуратов

Родился 19 сентября в 1958 году в селе Таштак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Александр Крестинин

Родился 19 сентября 1978 года. Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу.