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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 сентября солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 34, улица Тоголока Молдо, 6а;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Тыналиева, Кейкап, Узун-Булак, Садырбаева);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Тогуз Сакалдуу), отрезки улиц Коенкозова, Московской, Сагынбая Манасчи, Исанова, Табышалиева, Пушкина, Шевченко;
  • 9.30-19.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улица Кок-Джар), «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Гончарная, переулок Рабочий);
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Логвиненко;
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Кожояр, Кемин, Достоевского, Жетиген), «Алтын-Ордо» (8-я улица).

  • в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Казакова, Арзамасской, Сельсоветской.

  • в районе, ограниченном улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги. 

Памятные даты

День рождения смайлика

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — двоеточие, дефис и закрывающуюся скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.

Прошел первый в истории конкурс красоты

Синьхуа/Роман Гайнанов
Фото Синьхуа/Роман Гайнанов. Конкурс красоты «Мисс Кыргызстан-2017»

19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным на адрес жюри.

Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков.

Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне: здесь коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Апас Джумагулов

из интернета
Фото из интернета. Апас Джумагулов

Родился 19 сентября 1934 года в селе Арашан Чуйской области.

В 1973 году назначен на должность заведующего промышленно-транспортным отделом ЦК Компартии Киргизии. Как высококвалифицированный специалист, человек с обширным кругозором и хозяйственным видением, Апас Джумагулович в течение длительного времени успешно работал в должностях заведующего отделом, секретаря ЦК Компартии Киргизии, прошел большую школу политической и общественной жизни, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

В 1993 году становится премьер-министром Кыргызстана. За сравнительно небольшой период его работы в этой должности уже в 1996 году республика создала основу для реального преодоления политического и экономического кризиса, успешно осуществлена экономическая реформа.

В 1998 году президент Аскар Акаев вручил ему за заслуги перед Отечеством орден «Манас» первой степени. Он лауреат Госпремии Киргизской ССР по науке и технике за организацию производства вычислительной техники в республике. В 1994 году за большой вклад в развитие промышленности ему присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики».

Автор свыше 50 научных трудов.

Родился народный артист Кыргызстана Сталбек Алмасбеков

www.operaballet.lg.kg
Фото www.operaballet.lg.kg. Сталбек Алмасбеков

Родился 19 сентября 1953 года в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области.

Сталбек Алмасбеков — обладатель богатого и уникального по красоте тембра голоса и оригинальной манеры исполнения. Среди драматических теноров Центральной Азии имя Сталбека Алмасбекова, бесспорно, занимает одно из ведущих мест. Он является исполнителем сложнейших вокальных партий в мировом оперном репертуаре.

Он участник многих международных оперных фестивалей, неоднократно выступал с гастролями в странах СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время ведет активную концертную и гастрольную деятельность, с достоинством представляет кыргызское вокальное искусство и сотрудничает со многими зарубежными театрами.

www.operaballet.lg.kg
Фото www.operaballet.lg.kg. Сцена из оперы «Пиковая дама», 2004 год

По инициативе народного артиста КР Сталбека Алмасбекова в Кыргызском театре оперы и балета в 2002 году создана творческая лаборатория молодых певцов «Дебют», где на общественных началах под его руководством подготовлен ряд молодых вокалистов, которые достойно представляют кыргызское оперное искусство на сцене родного театра, в городах республики и СНГ.

У кого намечается той

Калдарбек Баймуратов

Родился 19 сентября в 1958 году в селе Таштак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Александр Крестинин

Родился 19 сентября 1978 года. Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Марс Наспеков

Родился 19 сентября 1987 года. Генеральный директор ГП «Кыргыз почтасы».

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
  • Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү», персональная выставка Абдырая Осмонова;
  • проходят гастроли Жамбылского областного русского драматического театра;
  • Ololohaus приглашает на поэтический четверг;
  • в арт-бар «Чемодан Зусмановича» состоится лекция «Реальный Бангкок»:
  • творческая мастерская «705» предлагает лекцию «XX век — Литература / Искусство / История»;
  • в «Лаборатории СИ» пройдет кинопоказ.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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