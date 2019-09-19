В Бишкеке 19 сентября солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 20 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 34, улица Тоголока Молдо, 6а;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Тыналиева, Кейкап, Узун-Булак, Садырбаева);
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Тогуз Сакалдуу), отрезки улиц Коенкозова, Московской, Сагынбая Манасчи, Исанова, Табышалиева, Пушкина, Шевченко;
- 9.30-19.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улица Кок-Джар), «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Гончарная, переулок Рабочий);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Логвиненко;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Кожояр, Кемин, Достоевского, Жетиген), «Алтын-Ордо» (8-я улица).
- в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Казакова, Арзамасской, Сельсоветской.
- в районе, ограниченном улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги.
Памятные даты
День рождения смайлика
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — двоеточие, дефис и закрывающуюся скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.
За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.
Прошел первый в истории конкурс красоты
19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным на адрес жюри.
Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков.
Первые мировые конкурсы красоты прошли в 1951 году в Лондоне: здесь коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Апас Джумагулов
Родился 19 сентября 1934 года в селе Арашан Чуйской области.
В 1973 году назначен на должность заведующего промышленно-транспортным отделом ЦК Компартии Киргизии. Как высококвалифицированный специалист, человек с обширным кругозором и хозяйственным видением, Апас Джумагулович в течение длительного времени успешно работал в должностях заведующего отделом, секретаря ЦК Компартии Киргизии, прошел большую школу политической и общественной жизни, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
В 1993 году становится премьер-министром Кыргызстана. За сравнительно небольшой период его работы в этой должности уже в 1996 году республика создала основу для реального преодоления политического и экономического кризиса, успешно осуществлена экономическая реформа.
В 1998 году президент Аскар Акаев вручил ему за заслуги перед Отечеством орден «Манас» первой степени. Он лауреат Госпремии Киргизской ССР по науке и технике за организацию производства вычислительной техники в республике. В 1994 году за большой вклад в развитие промышленности ему присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики».
Автор свыше 50 научных трудов.
Родился народный артист Кыргызстана Сталбек Алмасбеков
Родился 19 сентября 1953 года в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области.
Сталбек Алмасбеков — обладатель богатого и уникального по красоте тембра голоса и оригинальной манеры исполнения. Среди драматических теноров Центральной Азии имя Сталбека Алмасбекова, бесспорно, занимает одно из ведущих мест. Он является исполнителем сложнейших вокальных партий в мировом оперном репертуаре.
Он участник многих международных оперных фестивалей, неоднократно выступал с гастролями в странах СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время ведет активную концертную и гастрольную деятельность, с достоинством представляет кыргызское вокальное искусство и сотрудничает со многими зарубежными театрами.
По инициативе народного артиста КР Сталбека Алмасбекова в Кыргызском театре оперы и балета в 2002 году создана творческая лаборатория молодых певцов «Дебют», где на общественных началах под его руководством подготовлен ряд молодых вокалистов, которые достойно представляют кыргызское оперное искусство на сцене родного театра, в городах республики и СНГ.
У кого намечается той
Калдарбек Баймуратов
Родился 19 сентября в 1958 году в селе Таштак Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».
Александр Крестинин
Марс Наспеков
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү», персональная выставка Абдырая Осмонова;
- проходят гастроли Жамбылского областного русского драматического театра;
- Ololohaus приглашает на поэтический четверг;
- в арт-бар «Чемодан Зусмановича» состоится лекция «Реальный Бангкок»:
- творческая мастерская «705» предлагает лекцию «XX век — Литература / Искусство / История»;
- в «Лаборатории СИ» пройдет кинопоказ.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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