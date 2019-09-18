Суд над экс-мэрами. Специалист предлагал провести тендер на строительство школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетеля по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» — бывшего заместителя начальника ОГУКС Алтынбека Абдыкеримова.

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Он отметил, что во время совещаний по завершению строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» предлагал провести тендер на дополнительно выделяемые средства из городского бюджета.

«Считал, что было бы правильно так сделать, ведь речь шла о большой сумме, в будущем могли возникнуть проблемы. Но в итоге принято другое решение», — сказал он.

Свидетель добавил, что впоследствии уволился по собственному желанию, потому что не хотел рисковать.

Адвокат Виталий Остриков поинтересовался, предложение о проведении тендера — это личное мнение свидетеля или требование закона? Алтынбек Абдыкеримов ответил: это было его личной инициативой.

«Я не специалист в этом вопросе, но обычно проводят тендеры, поэтому предложил», — уточнил свидетель.

Конкурсы можно не проводить, если заключен международный договор, подчеркнул экс-замглавы ОГУКС.

Защита напомнила о существовании меморандума с китайской компанией ТВЕА, в котором оговорено, что она самостоятельно выбирает подрядчика.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным