Более 120 мешков мусора собрали волонтеры в природном парке «Алатай»

Более 120 мешков мусора собрали волонтеры из Токтогула и егери в природном парке «Алатай». Об этом сообщили в ПРООН в КР.

В рамках Международного дня чистоты — 21 сентября — ПРООН организовала поездку на озеро Кара-Суу, которое расположено в Токтогульском районе в парке «Алатай».

Всего за пару часов собрали более 120 мешков мусора. В основном это пластиковые баклажки, стеклянные бутылки, газовые баллончики и другие предметы, оставленные любителями отдыха на природе.

Озеро расположено в трех часах езды от трассы Бишкек — Ош. Дорога сложная, поэтому машины для вывоза мусора туда еще не ездили. Местным егерям приходится, помимо основной работы по охране природы, убирать и за отдыхающими.

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Как отмечается, парк «Алатай» имеет большой потенциал для развития экотуризма. Проект ПРООН/ГЭФ работает над созданием туристической инфраструктуры, турмаршрутов и внедрением новых направлений экотуризма, к примеру, бердвотчинга.

Природный парк «Алатай» создали в 2016 году. Это особо охраняемые природные территории, которые известны в первую очередь местами обитания и произрастания краснокнижных видов фауны и флоры, в том числе снежного барса, медведя белокоготного, пихты Семенова, смолевки суусамырской и других.