Конфликт на границе. Ситуация стабильная, пункты пропуска работают

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана.

По ее данным, пункты пропуска на границе с Таджикистаном функционируют в штатном режиме. Исключение составляет только КПП «Кулунду автодорожный». Таджикская сторона временно приостановила пропуск граждан обеих стран через него.

«Граждане третьих государств могут пересекать этот пункт пропуска без ограничений. Пограничные подразделения ГПС КР несут службу в усиленном режиме. Продолжаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.