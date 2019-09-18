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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (202)

Конфликт на границе. Один пострадавший в коме

Один военнослужащий, раненый во время конфликта на кыргызско-таджикском участке границы, находится в коме. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, пострадавший находится в Лейлекской территориальной больнице. Вчера его прооперировали. В этом лечебном учреждении находится еще двое раненых пограничников. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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Остальных 10 пострадавших накануне доставили в БНИЦТО. Трое находятся в отделении реанимации, семь человек — в общих палатах, у всех состояние стабильное.

«Сегодня пятерых пострадавших прооперируют. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, лекарствами и изделиями медицинского назначения обеспечиваются в полной мере. Находятся под постоянным наблюдением врачей», — отметили в Минздраве.

Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне.

Вчера в приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.
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