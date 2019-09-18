Проблема остается. Обеспеченность школ учебниками снизилась

В Кыргызстане школы обеспечены учебниками всего на 73,5 процента. По сравнению с прошлыми годами показатель снизился, говорится в докладе, опубликованном «Булан институтом».

По данным исследования, в 2016-2017 годах общеобразовательные учреждения были обеспечены книгами на 86 процентов. Причины снижения уровня Министерство образования и науки объяснило уничтожением старых, порванных учебников, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам.

В настоящее время в Кыргызстане насчитывается почти 1,4 миллиона детей школьного возраста.

На обновление учебников из государственного бюджета ежегодно выделяется около 120 миллионов сомов. Кроме того, на издание также выделяли средства Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский союз.

Всемирный банк дважды выделял средства на издание школьных учебников. Последний раз предоставлено свыше $7 миллионов, половина этой суммы выдана в виде кредита на семилетний срок. Эти средства использовали на подготовку новых учебников для 5-6-х классов. Именно эти книги оказались с ошибками.