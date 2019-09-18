Проблема остается. Обеспеченность школ учебниками снизилась

В Кыргызстане школы обеспечены учебниками всего на 73,5 процента. По сравнению с прошлыми годами показатель снизился, говорится в докладе, опубликованном «Булан институтом».
По данным исследования, в 2016-2017 годах общеобразовательные учреждения были обеспечены книгами на 86 процентов. Причины снижения уровня Министерство образования и науки объяснило уничтожением старых, порванных учебников, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам.
В настоящее время в Кыргызстане насчитывается почти 1,4 миллиона детей школьного возраста.
Всемирный банк дважды выделял средства на издание школьных учебников. Последний раз предоставлено свыше $7 миллионов, половина этой суммы выдана в виде кредита на семилетний срок. Эти средства использовали на подготовку новых учебников для 5-6-х классов. Именно эти книги оказались с ошибками.