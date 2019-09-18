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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (165)

Суд над экс-мэрами. Свидетель запутался в показаниях по строительству школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня допрашивают свидетеля по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» начальника отдела закупок управления капитального строительства мэрии Бишкека Медера Доулбекова. Ранее он работал в ОГУКС мэрии.

Обвинение интересовалось, почему строительство проходило без тендеров и кто выбирал подрядчика.

Свидетель сослался на меморандум с китайской компанией, по которому она определяла подрядчика. Медер Доулбеков добавил, что закон о госзакупках позволяет не проводить конкурсы, если это оговорено в международных договорах.

«Вам известно о выделении дополнительных средств на завершение строительства?» — спросил прокурор.

«Мы готовили письмо в мэрию и ТВЕА, что средств не хватит и требуются дополнительные, но их выделяли уже после того, как я перевелся в УКС», сказал свидетель.

Обвинение спросило: нужно ли было в этом случае провести тендер?

Медер Доулбеков ответил положительно, сказав, что, если средства выделяются из горбюджета, конкурсы обязательны.

Однако адвокаты напомнили ему о норме закона, когда при софинансировании тендер не обязателен.

Он ответил, что говорит в общем о процедуре, а не об этом конкретном случае.

Адвокат Виталий Остриков поинтересовался, проводились ли тендеры на другие работы – проведение коммуникаций. И, услышав положительный ответ, спросил, задумывался ли свидетель, почему на само завершение строительства это не было сделано. Медер Доулбеков сослался, что к тому времени он уже перешел в другое управление.

Кубанычбек Кулматов спросил, какие полномочия у мэрии были по трехстороннему договору. Свидетель ответил, что не помнит. 

«Мэрия имела право требовать отчеты у подрядчика или заказчик – китайская сторона?» — спросил Кубанычбек Кулматов.

Свидетель запутался с ответом. Тогда бывший мэр уточнил, какая роль была у муниципалитета.

«Мы предоставляли участок и принимали объект», сказал свидетель.

«Как подарок, да», уточнил Кубанычбек Кулматов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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