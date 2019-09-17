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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (196)

Конфликт на границе. Семье погибшего военного оказана материальная помощь

В городе Исфане Баткенской области состоялись похороны погибшего военнослужащего отряда специального назначения «Бору» Государственной пограничной службы Кыргызстана Равшана Муминова.

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Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, на похоронах пограничника присутствовали премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, вице-премьер Жениш Разаков, а также депутаты Жогорку Кенеша КР и сослуживцы Равшана Муминова.

Глава правительства выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Мы понесли тяжелую утрату. Мы потеряли истинного патриота нашей страны, отдавшего свою жизнь за страну, за защиту национальных интересов. Мы скорбим по погибшему, скорбит вся страна», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он выразил семье погибшего искренние слова поддержки и подчеркнул, что государство не оставит их без должного внимания и заботы.

Семье погибшего Равшана Муминова оказана материальная помощь от имени Жогорку Кенеша и правительства КР.

Накануне в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелкаОдин военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.
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