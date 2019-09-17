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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (193)

Конфликт на границе. ГКНБ просит воздержаться от провокаций

В связи с участившимися публикациями в различных СМИ и социальных сетях по поводу инцидента на кыргызско-таджикской границе, ГКНБ КР просит воздержаться от негативных комментариев и провокационных призывов, которые могут привести к межнациональной вражде и нанести ущерб интересам двух государств. Обращение распространил пресс-центр ведомства. 

Отмечается, что со стороны представителей государственных органов проводятся двусторонние встречи и переговоры для разрешения конфликтной ситуации в районе пограничного поста «Максат».

ГКНБ параллельно работает, чтобы не допустить нагнетания напряженности общественно-политической ситуации, которая может создать предпосылки к эскалации недовольства населения, спровоцировать акции протеста и массовые беспорядки на межнациональной основе.

ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и материалов предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к напряженности в обществе.

Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.
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